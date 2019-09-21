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Модные вязаные шапки на осень-зиму 2019-2020 для женщин - 44 фото

21 сентября 2019, 07:23

В сезоне осень-зима 2019-2020 в тренде вязаные классические петли и разнообразные узоры. Главред собрал лучшие идеи для красавиц из Instagram.

  • Модные вязанные шапки 2019-2020 instagram.com
  • Модные вязанные шапки 2019-2020 instagram.com
  • Модные вязанные шапки 2019-2020 instagram.com
  • Модные вязанные шапки 2019-2020 instagram.com
  • Модные вязанные шапки 2019-2020 instagram.com
  • Модные вязанные шапки 2019-2020 instagram.com
  • Модные вязанные шапки 2019-2020 instagram.com
  • Модные вязанные шапки 2019-2020 instagram.com
  • Модные вязанные шапки 2019-2020 instagram.com
  • Модные вязанные шапки 2019-2020 instagram.com
  • Модные вязанные шапки 2019-2020 instagram.com
  • Модные вязанные шапки 2019-2020 instagram.com
  • Модные вязанные шапки 2019-2020 instagram.com
  • Модные вязанные шапки 2019-2020 instagram.com
  • Модные вязанные шапки 2019-2020 instagram.com
  • Модные вязанные шапки 2019-2020 instagram.com
  • Модные вязанные шапки 2019-2020 instagram.com
  • Модные вязанные шапки 2019-2020 instagram.com
  • Модные вязанные шапки 2019-2020 instagram.com
  • Модные вязанные шапки 2019-2020 instagram.com
  • Модные вязанные шапки 2019-2020 instagram.com
  • Модные вязанные шапки 2019-2020 instagram.com
  • Модные вязанные шапки 2019-2020 instagram.com
  • Модные вязанные шапки 2019-2020 instagram.com
  • Модные вязанные шапки 2019-2020 instagram.com
  • Модные вязанные шапки 2019-2020 instagram.com
  • Модные вязанные шапки 2019-2020 instagram.com
  • Модные вязанные шапки 2019-2020 instagram.com
  • Модные вязанные шапки 2019-2020 instagram.com
  • Модные вязанные шапки 2019-2020 instagram.com
  • Модные вязанные шапки 2019-2020 instagram.com
  • Модные вязанные шапки 2019-2020 instagram.com
  • Модные вязанные шапки 2019-2020 instagram.com
  • Модные вязанные шапки 2019-2020 instagram.com
  • Модные вязанные шапки 2019-2020 instagram.com
  • Модные вязанные шапки 2019-2020 instagram.com
  • Модные вязанные шапки 2019-2020 instagram.com
  • Модные вязанные шапки 2019-2020 instagram.com
  • Модные вязанные шапки 2019-2020 instagram.com
  • Модные вязанные шапки 2019-2020 instagram.com
  • Модные вязанные шапки 2019-2020 instagram.com
  • Модные вязанные шапки 2019-2020 instagram.com
  • Модные вязанные шапки 2019-2020 instagram.com
  • Модные вязанные шапки 2019-2020 instagram.com

Вторая половина сентября оказалась предательски холодной, без шапки, конечно, прожить можно, но не стоит. А лучше шапки, чем вязаная, не сыскать.

Модная шапка в сезоне осень-зима 2019-2020 – не только утеплит уши и голову, но и подарит шикарное настроение.

При этом обратите внимание, что канули в лету шапки, связанные с толстых ниток, которые изрядно увеличивали голову. Такие шапки сейчас уже признак дурного вкуса.

В сезоне осень-зима 2019-2020 в тренде вязаные классические петли и разнообразные узоры. Вот узоры – это главный тренд.

Главред собрал самые свежие фотографии вязаных шапок из популярного паблика Instagram.

Вязаные шапки 2019-2020: полоски

Модные вязанные шапки 2019-2020
Модные вязанные шапки 2019-2020 / instagram.com

В сезоне осень-зима 2019-2020 в моде вязаные шапки в полоску. При этом полоски могут быть как крупные, так и мелкие. Тут важна цветовая гамма. А модными будут цвета осени – горчичный, оранжевый, черный, белый, оливковый, бордовый, цвет коры дерева, цвет еловых шишек и елок, темно-синий, сливовый и бежевый. И не забудьте о красном и всех его оттенках – это же главный цвет сезона.

Поэтому, если вы в поисках хорошей вязаной шапки на зиму, или сами планируете быстро связать, остановите свой выбор на шапке в полоску.

Кстати, в моду постепенно входит полоска не горизонтальная, а косая или вертикальная. Если увидите – берите, не прогадаете.

Вязаные шапки 2019-2020: однотонные

Модные вязанные шапки 2019-2020
Модные вязанные шапки 2019-2020 / instagram.com

Если хотите выбрать вязаную шапку однотонную, обратите внимание на то, что тут главный акцент не столько на цвет, сколько на узор. А узор должен быть обязательно. Цветовая гамма – в пределах того, что встречается осенью и зимой за окном.

Вязаные шапки осень-зима 2019-2020: лисы о овцы

Модные вязанные шапки 2019-2020
Модные вязанные шапки 2019-2020 / instagram.com

Если вы натура творческая, и однотонная шапка и даже в полоску для вас скучновата, самый раз связать шапку с лисичками. Это сейчас писк-сезона.

Как вариант – можно "украсить" шапку смешными овечками.

Вязаные шапки 2019-2020: кофе с молоком

Модные вязанные шапки 2019-2020
Модные вязанные шапки 2019-2020 / instagram.com

Воистину теплой будет вязаная шапка в цвете кофе с молоком. 50 оттенков кофе – это то, что подойдет под любой образ – и в офис, и просто погулять по уходящему в длинную зимнюю спячку городу.

Читайте такжеЛесенка – самая роскошная стрижка на длинные волосы 2019-2020 – 35 фотоНапомним, ранее сообщалось, осенью-зимой 2019 2020 в моде будут разнообразные меховые шарфы, а также снуд и оверсайз. Самым модным шарфом сезона осень-зима 2019-2020 – станет меховой шарф. Тут вам и тепло, и красота, создающая эффект шикарного воротника. Кашемировый шарф в сезоне осень-зима 2019-2020 может быть одноцветным, или с принтами. Принт допускается клетка, полоска и абстракция. 

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