Самые модные стрижки на длинные волосы 2019-2020: главные тренды, 33 фото

Красивые волосы, как искренняя улыбка – украшают женщину. Именно поэтому многие дамы напрочь отказываются стричь волосы и даже не смотрят в сторону коротких стрижек.

При этом важно отметить, что длинные волосы, помимо особенного ухода, должны быть аккуратно подстрижены и красиво уложены.

В сезоне осень-зима 2019-2020 в моде естественность и легкая небрежность, поэтому стилисты советуют завивать длинные волосы в локоны.

Отметим, длинные волосы очень притягивают к себе взгляды окружающих, поэтому самое важное при наличии длинных волос – чтобы они сияли здоровьем и были чистыми.

Главред собрал свежие фотографии самых модных женских стрижек на длинные волосы из популярного паблика Instagram.

Модные стрижки на длинные волосы осень-зима 2019-2020: главные тренды

Стрижки на длинные волосы с челкой. Красивая челка способна на чудеса. Главное, выбрать модную челку. Обратите внимание, что в сезоне осень-зима 2019-2020 в моде косая челка, рваная челка и прямая длинная челка. Также длинные волосы модно "разбавлять" удлиненной челкой, которая визуально придает объем.

Градуировка прядей станет оптимальным решением для длинных волос. Градуированные длинные волосы выглядят роскошно, а вы будете довольны, ибо слегка вьющиеся пряди добавляют легкости и непринужденности.

Лучшая стрижка на длинные волосы, которые изучают свет и здоровье, - это ее отсутствие. Нужно просто сделать ровный или слегка полукруглый срез. И все.

Модная стрижка лисий хвост на длинные волосы – прекрасный вариант для тех, кто хочет сохранить длину волос, но нужно убрать секущиеся кончики. Стрижка лисий хвост сразу добавит динамики и волосы будут казаться объемными.

Читайте такжеБалаяж – самое модное окрашивание волос 2019 с эффектом омоложения - фотоНапомним, ранее сообщалось, лесенка – самая роскошная стрижка на длинные волосы 2019-2020. Стрижка лесенка – это еще самая универсальная и легкая в укладке стрижка, которая вошла в разряд вечной классики. Многие путают стрижку лесенка со стрижкой каскад. А зря. Каскад – это шапочка, а лесенка – это равномерные пряди лесенкой.