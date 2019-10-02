Шатуш – самое модное окрашивание 2019, которое растягивает цвет - фото

Окрашивание волос шатуш, которое появилось в стране красоты и солнца - Италии, в сезоне осень 2019 стало одним из самых модных и востребованным.

Шатуш – это окрашивание, суть которого можно описать двумя словами – поцелуй солнца. После процедуры окрашивания в технике шатуш волосы будто слегка тронуло южное солнышко.

Суть окрашивания шатуш в растягивании цвета, благодаря чему волосы выглядят сногсшибательно, а цвет – завораживает красотой и обилием оттенков.

Главред собрал самые свежие, осенние варианты окрашивания техникой шатуш из Инстаграм.

Модное окрашивание шатуш осень 2019: особенности

Окрашивание шатуш – только для длинных и средних волос. Тем. Кто любит короткие стрижки, шатуш не подойдет – он просто не даст ожидаемого эффекта.

Шатуш – самое подходящее окрашивание для брюнеток и шатенок благодаря тому, что в ход могут пойти много тонов.

Шатуш блонд. Окрашивание шатуш для блондинок тоже подходит, но выбор тонов в процессе окрашивания скудный – стилисты советуют выбирать не более два.

Модное окрашивание в технике шатуш: плюсы

Начнем с минусов: шатуш может воплотить в реальность исключительно опытный мастер. Не доверяйте свои волосы парикмахерам-любителям. Больше минусов нет.

Плюсы: щадящая, довольно быстрая – на фоне остальных вариантов окрашивая – процедура. И еще – шатуш придает волосам визуальный объем.

Шатуш 2019-2020: самые модные цвета

Русые волосы: темно-русые локоны прекрасно оттенит средне-русый, пшеничный или пепельный.

Шатенки: для шатенок количество тонов гораздо больше - это лесной орех, кофе с молоком, тициан, старая бронза, темный бежевый, янтарный, медовый.

Брюнетки: в распоряжении брюнеток – все возможные цвета кофе и шоколада. Сюда же идет цвет спелой вишни и баклажан.

Читайте такжеСамые модные стрижки на длинные волосы 2019-2020: главные тренды, 33 фотоНапомним, ранее сообщалось, розовый блонд – самое модное окрашивание волос 2019-2020 для смелых красавиц. Розовый блонд – это вовсе не окрашивание волос розовой краской. Модный розовый блонд – это тонирование волос. Таким образом интенсивность цвета постоянно меняется, что дарит возможность каждый день быть разной, новой, необычной и непредсказуемой.