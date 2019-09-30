Балаяж – самое модное окрашивание волос 2019 с эффектом омоложения - фото

Модное окрашивание волос при помощи техники балаяж оставило глубокий след в сердцах женщин, поэтому оно все еще в тренде. Ведь окрашивание балаяж способно подарить волосам неповторимый цвет и сделать образ потрясающим.

Женщины во всем мире полюбили балаяж за то, что одним из плюсов такой покраски волос является придание дополнительного объема шевелюре. А еще покраска волос благодаря технике балаяж воплотила мечты многих женщин в реальность.

Балаяж – возможность для обычной женщины почувствовать себя настоящей звездой, ведь волосы после такого окрашивания – невероятно привлекательны.

Балаяж – модная техника окрашивания волос, которая подходит и для блондинок, и для брюнеток, и для шатенок.

Главред собрал новые варианты окрашивания балаяж из Инстаграм.

Балаяж 2019: главные тренды и модные цвета волос

В сезоне осень 2019 в моде французский балаяж – подарит такую популярную сейчас роскошную небрежность и волосы, будто бы выгоревшие на солнце.

Балаяж в сезоне осень 2019 – это создание бликов не по всей вертикальной направленности, а между верхней и нижней частью локонов.

Балаяж более выиграшно и привлекательно смотрится на светлых длинных волосах.

Главная особенность балаяжа - мягкие переходы оттенков.

Для русых волос при окрашивании в технике балаяж лучше выбирать модные осенние оттенки волос – карамель, кофе и шоколад.

Стильный балаяж осень 2019 – это пепельные пряди на темных волосах. Такая покраска волос понравится любительницам смелых экспериментов с внешностью.

Осенью 2019 в тренде балаяж в оттенке крем-сода. Подходит и для светлых, и для темных волос. В основе такого окрашивания – комбинация золотистых, бежевых и блондинистых тонов.

Брюнеткам в сезоне осень 2019 следует обратить внимание на тона жидкого меда, карамели, янтаря или молочного шоколада.

Модное окрашивание балаяж: преимущества

Балаяж визуально омолаживает лицо.

Балаяж подходит всем без исключения независимо от цвета и структуры волос.

Балаяж – самое щадящее окрашивание, которое затрагивает только небольшую часть прядей.

Балаяж визуально придает объем.

Читайте такжеПаж – самая загадочная женская стрижка 2019-2020, которую любил Кристиан Диор - фотоНапомним, ранее сообщалось, калифорнийский блонд – самое удачное окрашивание 2019 с эффектом выгоревших на солнце волос. Окрашивание волос в цвет калифорнийский блонд обязательно напомнит о солнечных летних деньках и вечерних прогулках у водоема.