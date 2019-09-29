Калифорнийский блонд – самое удачное окрашивание 2019 с эффектом выгоревших на солнце волос - фото

Главред собрал свежие варианты окрашивания волос в калифорнийский блонд из Инстаграм.
Калифорнийский блонд вошел в осень 2019 большими уверенными шагами и взобрался на самую вершину модного олимпа.
Калифорнийский блонд, словно лучик света, который призван освещать и согревать вас в серые будни грустной осени.
Окрашивание волос в цвет калифорнийский блонд обязательно напомнит о солнечных летних деньках и вечерних прогулках у водоема.
Многие стилисты сравнивают калифорнийский блонд с выгоревшими под палящим солнцем волосами. Именно такого эффекта "природного окрашивания" они и пытаются достичь, выполняя так называемое калифорнийское мелирование.
Главред собрал свежие варианты окрашивания волос в калифорнийский блонд из Инстаграм.
Калифорнийский блонд 2019: на что обратить внимание
Калифорнийское мелирование — это окрашивание отдельных прядей. Корни – свои, родные, их не трогают вообще. Акцент – на концы, которые как бы "выгорают" на солнце.
Модный калифорнийский блонд 2019 – это очень плавные переходы цвета, контрастам тут не место. Как правило, для окрашивания используют несколько оттенков.
Калифорнийский блонд: преимущества
Калифорнийское мелирование щадит волосы и кожу головы.
Калифорнийский блонд при отрастании волос не выглядит ужасно, поэтому можно только "освежать ножницами" кончики волос.
Калифорнийский блонд – настолько удачный вариант окрашивания, что волосы кажутся более объемными.
Калифорнийский блонд – универсальный цвет волос, который подходит всем.
Калифорнийское мелирование: недостатки
Процедура окрашивания длится не менее трех часов, поэтому перед походом в салон красоты следует запастить терпением. Зато потом будет море удовольствия, невероятная красота и ощущение себя превзойдет все ваши ожидания.
Читайте такжеЛунный календарь стрижек на октябрь 2019: 18 дней, когда нельзя посещать парикмахерскуюНапомним, ранее сообщалось, "чай с молоком" - новый модный цвет волос. Окрашивание "чай с молоком" придумали мастера из Японии и Сингапура. Этот вид окрашивания сейчас пользуется большой популярностью в азиатских странах.
Это окрашивание мастера выполняют в бежево-кремовых тонах, которые ассоциируются именно с вкусным чаем с молоком.