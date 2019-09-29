Калифорнийский блонд – самое удачное окрашивание 2019 с эффектом выгоревших на солнце волос - фото

Калифорнийский блонд вошел в осень 2019 большими уверенными шагами и взобрался на самую вершину модного олимпа.

Калифорнийский блонд, словно лучик света, который призван освещать и согревать вас в серые будни грустной осени.

Окрашивание волос в цвет калифорнийский блонд обязательно напомнит о солнечных летних деньках и вечерних прогулках у водоема.

Многие стилисты сравнивают калифорнийский блонд с выгоревшими под палящим солнцем волосами. Именно такого эффекта "природного окрашивания" они и пытаются достичь, выполняя так называемое калифорнийское мелирование.

Главред собрал свежие варианты окрашивания волос в калифорнийский блонд из Инстаграм.

Калифорнийский блонд 2019: на что обратить внимание

Калифорнийское мелирование — это окрашивание отдельных прядей. Корни – свои, родные, их не трогают вообще. Акцент – на концы, которые как бы "выгорают" на солнце.

Модный калифорнийский блонд 2019 – это очень плавные переходы цвета, контрастам тут не место. Как правило, для окрашивания используют несколько оттенков.

Калифорнийский блонд: преимущества

Калифорнийское мелирование щадит волосы и кожу головы.

Калифорнийский блонд при отрастании волос не выглядит ужасно, поэтому можно только "освежать ножницами" кончики волос.

Калифорнийский блонд – настолько удачный вариант окрашивания, что волосы кажутся более объемными.

Калифорнийский блонд – универсальный цвет волос, который подходит всем.

Калифорнийское мелирование: недостатки

Процедура окрашивания длится не менее трех часов, поэтому перед походом в салон красоты следует запастить терпением. Зато потом будет море удовольствия, невероятная красота и ощущение себя превзойдет все ваши ожидания.



Читайте такжеЛунный календарь стрижек на октябрь 2019: 18 дней, когда нельзя посещать парикмахерскуюНапомним, ранее сообщалось, "чай с молоком" - новый модный цвет волос. Окрашивание "чай с молоком" придумали мастера из Японии и Сингапура. Этот вид окрашивания сейчас пользуется большой популярностью в азиатских странах.

Это окрашивание мастера выполняют в бежево-кремовых тонах, которые ассоциируются именно с вкусным чаем с молоком.