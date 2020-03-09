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Мода 2020 весна – в моде сумки в стиле 60-х и рюкзаки с принтами: фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

9 марта 2020, 22:00

Сложно понять, почему в моду 2020 перекочевали микро-сумки, в которые в прошлом году можно было уместить разве что смартфон. Теперь эти сумки стали еще меньше.

  • Модные рюкзаки 2020 весна Instagram
  • Модные сумки 2020 весна Instagram
  • Модные сумки 2020 весна Instagram
  • Модные сумки 2020 весна Instagram
  • Модные рюкзаки 2020 весна Instagram
  • Модные сумки 2020 весна Instagram
  • Модные сумки 2020 весна Instagram
  • Модные сумки 2020 весна Instagram
  • Модные сумки 2020 весна Instagram
  • Модные сумки 2020 весна Instagram
  • Модные сумки 2020 весна Instagram
  • Модные рюкзаки 2020 весна Instagram
  • Модные рюкзаки 2020 весна Instagram
  • Модные сумки 2020 весна Instagram
  • Модные сумки 2020 весна Instagram
  • Модные сумки 2020 весна Instagram
  • Модные рюкзаки 2020 весна Instagram

Вещи умеют надоедать и морально утомлять. Втянув в себя энергию всего, что происходило с нами осенью и зимой, ваша любимая сумка внезапно начинает раздражать, и это первый показатель того, что ее нужно срочно менять.

Ведь задача женской сумочки – не только быть удобной и переносить все наши "секреты". Сумочка должна радовать и дарить очищение уверенности в себе. Вспомните, к примеру, тот день, когда вы выходите в люди с новой сумкой. Черт побери, это же очень классное ощущение!

И вот сейчас, учуяв запах первых весенних цветов (пускай даже у продавцов возле метро), вы словно "вышли из транса", проснулись и понимаете, что пора что-то менять, и сумку в том числе – или даже в первую очередь.

Главред узнал, какие женские сумки в моде этой весной и будут в трендах летом. Кроме того, мы расскажем о том, остались ли в моде женские рюкзаки. Обязательно посмотрите фотогалерею – в ней представлены самые модные сумки 2020.

Модные сумки 2020 на лето и весну – самые главные тренды

Женские рюкзаки по-прежнему в моде

Когда несколько лет назад в моде появились женские рюкзаки, их не носили разве только ленивые. Рюкзак можно было заметить на плечах едва ли не у каждой второй девушки и женщины. Некоторые скептики тогда говорили, что этот ажиотаж скоро пропадет. Тем не менее, удобство, которое подарили женщинам рюкзаки, было оценено по достоинству. Поэтому в 2020 году рюкзаки по-прежнему в моде. Правда, важно учесть некоторые тренды.

  • Все более популярными стали рюкзаки-трансформеры, которые можно легко превратить в стильную сумку на плечо.
  • В моду входят текстильные рюкзаки с орнаментами, яркими принтами и аппликациями.
  • Модные цвета рюкзаков – желтый, оранжевый, лиловый, красный, изумрудный, голубой и фисташковый, а также классические черный и коричневый.
  • Новый тренд – микро-рюкзачки, которые скорее выглядят как стильный аксессуар. Это такой себе модным в 2020 клатчам и микро-сумочкам.
Модные рюкзаки 2020 весна / Instagram

В моде сумки-слинги всех форм и расцветок

Сумки-слинги ворвались в моду и активно завоевывают сердца женской половины человечества. Форма, цвет и материал значения не имеют – это пока свежий тренд, и если он приживется, то уже со временем мы увидим какие-то рамки.

Модные сумки 2020 весна
Модные сумки-слинги 2020 весна / Instagram

Микро-сумки стали еще меньше, и это тренд!

Сложно понять, почему в моду 2020 перекочевали микро-сумки, в которые в прошлом году можно было уместить  разве что смартфон. Но факт налицо – микро-сумки открывают новое десятилетие в моде. Более того, они стали еще меньшими. И складывается впечатление, что они – это новое модное украшение. Так что вместе с микро-сумкой подберите сумку размеров побольше.

Модные сумки 2020 весна
Модные микро-сумки 2020 весна / Instagram

Модная тенденция 2020 – безразмерные сумки XXXL

Мода 2020 обожает контрасты. Поэтому модным трендом весны 2020, да и предстоящего лета тоже, станут огромные сумки и сумки-мешки, в которые можно уместить все, что вам нужно для жизни. Кстати, чем больше будет у вас сумка, тем круче вы будете выглядеть.

Модные сумки 2020 весна
Модные большие сумки 2020 весна / Instagram

В моду вернулись сумки под крокодиловую кожу

В 60-х годах, когда мир потрясло появление в моде женских сумок из крокодиловой кожи, о них мечтали все женщины, и наши бабушки наверняка были в их числе. Со временем крокодиловая кожа стала слишком дорогой, чтобы быть доступной для обычной женщины. Тем не менее, вдохновившись далекими 60-ми, мода весна 2020 открыла свои двери для сумок с тиснением под крокодиловую кожу. Это могут быть и аккуратные сумки с большой пряжкой, и более практичные офисные варианты. А если у вас где-то в шкафу пылится сумка под крокодиловую кожу другой формы – смело носите ее, ведь главное – само тиснение.

Модные сумки 2020 весна
Модные сумки 2020 весна под крокодиловую кожу / Instagram

Читайте такжеМода 2020 весна – в моде джинсовые куртки из 90-х и кожаные куртки: фотоНапомним, ранее сообщалось, в моде цвет воистину магических цветов, завораживающих своей красотой – красных маков. Обязательно запаситесь красными аксессуарами – они помогут вытянуть любой образ. И помните, наиболее удачно красный сочетается с белым и черным. А если у вас хватает мужества, тогда вещи цвета красного мака – то, на что следует обратить внимание в первую очередь.

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