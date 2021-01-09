УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мода и красота

Босоножки на "кошачьем" каблуке и сабо возвращаются в моду на весну-лето: фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

9 января 2021, 06:20

Тенденции обуви на весну-лето 2021 удивят всех, потому что они многолики, разнообразны и безумно привлекательные.

  • Модная обувь 2021 весна-лето Instagram
  • Модная обувь 2021 весна-лето Instagram
  • Модная обувь 2021 весна-лето Instagram
  • Модная обувь 2021 весна-лето Instagram
  • Модная обувь 2021 весна-лето Instagram
  • Модная обувь 2021 весна-лето Instagram
  • Модная обувь 2021 весна-лето Instagram
  • Модная обувь 2021 весна-лето Instagram
  • Модная обувь 2021 весна-лето Instagram
  • Модная обувь 2021 весна-лето Instagram

Даже если зима не скоро отступит, до календарной весны – рукой подать, а, значит, уже сегодня можно мечтательно смотреть в будущее, мысленно примеряя на себя всевозможные новинки моды 2021. Потому что мечты и надежды – наше топливо, и если нам уже хочется побыстрее теплых весенних деньков – то это прекрасно. А чтобы легче представить ту пору, предлагаем окунуться в миру обуви весна-лето 2021 и ознакомиться с тем, в чем мы будем гулять, плясать и радоваться жизни уже очень скоро.

При этом огромное место среди обувных трендов предстоящего сезона занимают кроссовки, ведь они вошли в нашу жизнь уверенно и надолго – в нашем материале В моду на 2021 год входят любимые кроссовки принцессы Дианы можете подробнее узнать о самых модных кроссовках на весну-лето 2021.

В целом тенденции обуви на весну-лето 2021 удивят всех, потому что они многолики, разнообразны и безумно привлекательные. Без сюрпризов тоже не обошлось, при этом каждая женщина найдет для себя что-то свое, родное и наиболее подходящее для ее ритма жизни и стиля.

Вы уже готовы узнать, что нас ждет? Мы подготовили для вас подборку самой модной обуви 2021 на весну лето, а в нашей фотогалерее вы найдете образцы для понимания трендов без лишних слов.

Модная обувь весна-лето 2021 – на что обратить внимание

В моду возвращаются сабо

В моду возвращается обувь с открытой пяткой на широкой платформе с удобным невысоким каблуком - сабо, или клоги. Если кто помнит – в детстве мы такие называли просто - "деревяшки". Современные модели – безумно привлекательные, например, это простая и элегантная блестящая кожа бежевого, коричневого или черного цветов с контрастными заклепками по бокам. Их можно носить и с джинсами, и с платьем, поэтому они точно произведут фурор в 2021-м году.

Модная обувь 2021 весна-лето
Модная обувь 2021 весна-лето / Instagram

В моде босоножки на "кошачьем" каблуке из 50-х

Ее величество Мода 2021 прекрасно понимает, что сегодня для большинства женщин удобство - превыше всего. Поэтому для всех тех, кто любит изысканную обувь, но шпильки носит только по большим праздникам, в моду из 50-х победоносно вернулся удобный каблук kitten heel, или кошачий каблук. Модная обувь 2021 весна-лето с каблуком "киттэн хилл" имеет средний подъем. В таких босоножках можно ходить весь день, и никакого дискомфорта и усталости не будет.

Модная обувь 2021 весна-лето / Instagram

В трендах босоножки и туфли на плоском ходу

Еще одним роскошным и заслуживающим внимания трендом предстоящего сезона станут босоножки и туфли без каблука. Плоская подошва будет править бал в 2021 году, поэтому у кроссовок появится достойная конкуренция. Такая обувь очень комфортная и в то же время элегантная, утонченная и помпезная – в продаже уже сегодня найдете много ярких вариантов.

Модная обувь 2021 весна-лето
Модная обувь 2021 весна-лето / Instagram

Обувь на платформе в стиле 90-х все еще в тренде

В моду 2021 в наследство от 2020-го перешла обувь на платформе в стиле 90-х – таких же женственных силуэтов и ярких расцветок. В моде босоножки и сандалии на высокой платформе, но она при этом очень изящная и аккуратная.

Модная обувь 2021 весна-лето
Модная обувь 2021 весна-лето / Instagram

Обувь с квадратным носком – большая модная тенденция

Уже несколько лет подряд обувь с квадратным носком "блистает" на вершине модного Олимпа. Квадратный носок сегодня уже никого не пугает – наоборот, обувь, рожденная в 60-е, уже завоевала сердца многих женщин во всем мире, и продолжит пополнять ряды своих поклонниц в 2021 году.

Модная обувь 2021 весна-лето
Модная обувь 2021 весна-лето / Instagram

Читайте такжеВ моду на весну-лето 2021 входят юбки и блузки с эффектными надписямиМодная женская обувь весна-лето 2021 – что еще в тренде:

  • В моде тканевые туфли на высокой подошве.
  • Писк сезона - балетки с ремешком.
  • В моду вернулись сандалии-гладиаторы.
  • Яркая модная тенденция – сетчатая обувь.
обувь туфли обувь 2020 босоножки мода 2021
Сейчас вы просматриваете новость «Босоножки на "кошачьем" каблуке и сабо возвращаются в моду на весну-лето: фото». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Календарь стрижек на январь 2021: когда делать стрижки для привлечения денег и удачиКалендарь стрижек на январь 2021: когда делать стрижки для привлечения денег и удачи Женские стрижки блант боб и шегги из 70-х зачаруют всех в 2021 году: фотоЖенские стрижки блант боб и шегги из 70-х зачаруют всех в 2021 году: фото В моду на весну-лето 2021 входят широкие брюки и длинные плащи из 90-хВ моду на весну-лето 2021 входят широкие брюки и длинные плащи из 90-х В моду на 2021 год входят любимые кроссовки принцессы Дианы - фотоВ моду на 2021 год входят любимые кроссовки принцессы Дианы - фото В моде окрашивание волос пастельный балаяж и калифорнийский блонд - фотоВ моде окрашивание волос пастельный балаяж и калифорнийский блонд - фото
Следующий материал

Последние новости

07:35
Что нельзя есть на завтрак
07:31
У Трампа навсегда забрали его любимый Twitter Видео
07:10
"Сладкая": Настя Каменских показала грудь на чувственном фото
06:48
"Черные лебеди" полетят стаями, или Главные интриги 2021 года мнение
06:20
Босоножки на "кошачьем" каблуке и сабо возвращаются в моду на весну-лето: фото Фото
Реклама
05:39
Дворец на полмиллиарда: экс-нардеп продает шикарное имение под Киевом Видео
05:07
Как на год избавиться от грусти в Степанов день и поздравить Степу с Днем ангела
04:44
Бунт Тернополя и Черкасс из-за локдауна в Украине: в Слуге народа сделали жесткое заявление Видео
04:15
Седеют брови: как остановить поседение волос в бровях и как его скрыть Видео
03:40
Локдаун в Киеве: стало известно о наказании за нарушение жесткого карантина Видео
02:51
В Запорожье девушка устроила голое шоу под холодным дождем
02:09
Информационный удар по президенту: эксперт рассказал, как Трампу объявили войну Видео
01:36
Гороскоп на 10 января для всех: денежный шанс, ложные обвинения и баталии Видео
00:55
Как восстановить организм после праздников – советы экспертов Видео
00:24
"Запах секса": Полина Фаворская показала грудь в распахнутом халате
08 января, пятница
23:58
Коронавирус в Украине 8 января: обнаружено более 5,6 тыс. новых больных Видео
23:28
Штурм Капитолия в США: сторонников Трампа массово увольняют Видео
22:53
"Под завалами дети": в России на горнолыжный курорт сошла лавина Видео
22:40
"Моновласть превращается в посмешище": "слуга народа" разнес "идиотизм" с локдауном Видео
22:27
В Каневе рухнула главная елка города Видео
Реклама
22:23
Гороскоп на 9 января для всех: получение значительной суммы и "чужая" работа Видео
22:02
Создатели Dragon Age 4 приготовили приятный сюрприз для поклонников культовой ролевой серии
21:57
Компания Pfizer заявила об эффективности ее вакцины от вируса-мутанта Видео
21:52
В США сделали заявление о провале импичмента Трампу Видео
21:10
Локдаун нипочем: в Сети показали огромные очереди из авто в Карпатах Видео
21:04
Метро в Киеве заработает по-новому: у Кличко раскрыли детали локдауна Видео
21:04
СМИ узнали о шансах на добровольную отставку Трампа Видео
20:30
EVERYWHERƎ – амбициозная игра от создателя Grand Theft Auto, о которой вы наверняка не слышали
20:29
В ВОЗ поведали, кто скупил большинство вакцин от коронавируса
20:29
Тайная вакцинация от COVID-19: в СБУ раскрыли неожиданные детали Видео
20:06
Ядерный удар от Трампа: в США предупредили об опасности Видео
19:58
Медик назвал идеальный момент для вакцинации от коронавируса Видео
19:58
Бунт против карантина: в Тернополе отказались от новых ограничений Видео
19:31
Картошка из РФ для ВСУ: в Минобороны ответили на "зраду" Видео
19:30
Синоптики дали подробный прогноз погоды на выходные Видео
19:17
Светлана Бондарчук в облегающих легинсах показала ягодицы в развратной позе
19:15
Компания CD Projekt Red впервые прокомментировала тревожную утечку по Cyberpunk 2077 Видео
18:56
Китайская вакцина для Украины: стали известны результаты испытаний Видео
18:54
Трамп высказался о своем участии в инаугурации Байдена Видео
18:54
"Авиабазы Турции в Азербайджане": в Баку сделали заявление о ситуации Видео
Реклама
18:47
Бузова тайно вышла замуж на Мальдивах
18:23
Такого Hitman вы ещё не видели – разработчики провели презентацию игры для шлема PlayStation VR Видео
18:21
Скандальной шляпе с главной елки страны нашли новое пристанище Видео
18:17
"Легкие шалят": Григория Чапкиса в больнице проверяют на коронавирус
17:58
Трампу грозит импичмент: в Конгрессе США назвали сроки Видео
17:42
Катастрофа самолета МАУ в Иране: у Зеленского высказались о компенсациях Видео
17:40
В моду на 2021 год пришли прозрачный френч и нюдовый маникюр с золотом Фото
17:39
Фото с неприличным жестом: внебрачная дочь Путина засветила своего избранника Видео
17:31
Nvidia выпустила первый в 2021-ом драйвер для своих видеокарт: основные улучшения и исправления
17:06
The Wanting Mare: появился первый трейлер новой романтической истории Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять