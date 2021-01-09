Босоножки на "кошачьем" каблуке и сабо возвращаются в моду на весну-лето: фото

Даже если зима не скоро отступит, до календарной весны – рукой подать, а, значит, уже сегодня можно мечтательно смотреть в будущее, мысленно примеряя на себя всевозможные новинки моды 2021. Потому что мечты и надежды – наше топливо, и если нам уже хочется побыстрее теплых весенних деньков – то это прекрасно. А чтобы легче представить ту пору, предлагаем окунуться в миру обуви весна-лето 2021 и ознакомиться с тем, в чем мы будем гулять, плясать и радоваться жизни уже очень скоро.

При этом огромное место среди обувных трендов предстоящего сезона занимают кроссовки, ведь они вошли в нашу жизнь уверенно и надолго – в нашем материале В моду на 2021 год входят любимые кроссовки принцессы Дианы можете подробнее узнать о самых модных кроссовках на весну-лето 2021.

В целом тенденции обуви на весну-лето 2021 удивят всех, потому что они многолики, разнообразны и безумно привлекательные. Без сюрпризов тоже не обошлось, при этом каждая женщина найдет для себя что-то свое, родное и наиболее подходящее для ее ритма жизни и стиля.

Вы уже готовы узнать, что нас ждет? Мы подготовили для вас подборку самой модной обуви 2021 на весну лето, а в нашей фотогалерее вы найдете образцы для понимания трендов без лишних слов.

Модная обувь весна-лето 2021 – на что обратить внимание

В моду возвращаются сабо

В моду возвращается обувь с открытой пяткой на широкой платформе с удобным невысоким каблуком - сабо, или клоги. Если кто помнит – в детстве мы такие называли просто - "деревяшки". Современные модели – безумно привлекательные, например, это простая и элегантная блестящая кожа бежевого, коричневого или черного цветов с контрастными заклепками по бокам. Их можно носить и с джинсами, и с платьем, поэтому они точно произведут фурор в 2021-м году.

Модная обувь 2021 весна-лето / Instagram

В моде босоножки на "кошачьем" каблуке из 50-х

Ее величество Мода 2021 прекрасно понимает, что сегодня для большинства женщин удобство - превыше всего. Поэтому для всех тех, кто любит изысканную обувь, но шпильки носит только по большим праздникам, в моду из 50-х победоносно вернулся удобный каблук kitten heel, или кошачий каблук. Модная обувь 2021 весна-лето с каблуком "киттэн хилл" имеет средний подъем. В таких босоножках можно ходить весь день, и никакого дискомфорта и усталости не будет.

Модная обувь 2021 весна-лето / Instagram

В трендах босоножки и туфли на плоском ходу

Еще одним роскошным и заслуживающим внимания трендом предстоящего сезона станут босоножки и туфли без каблука. Плоская подошва будет править бал в 2021 году, поэтому у кроссовок появится достойная конкуренция. Такая обувь очень комфортная и в то же время элегантная, утонченная и помпезная – в продаже уже сегодня найдете много ярких вариантов.

Модная обувь 2021 весна-лето / Instagram

Обувь на платформе в стиле 90-х все еще в тренде

В моду 2021 в наследство от 2020-го перешла обувь на платформе в стиле 90-х – таких же женственных силуэтов и ярких расцветок. В моде босоножки и сандалии на высокой платформе, но она при этом очень изящная и аккуратная.

Модная обувь 2021 весна-лето / Instagram

Обувь с квадратным носком – большая модная тенденция

Уже несколько лет подряд обувь с квадратным носком "блистает" на вершине модного Олимпа. Квадратный носок сегодня уже никого не пугает – наоборот, обувь, рожденная в 60-е, уже завоевала сердца многих женщин во всем мире, и продолжит пополнять ряды своих поклонниц в 2021 году.

Модная обувь 2021 весна-лето / Instagram

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