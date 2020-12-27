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В моду на 2021 год входят любимые кроссовки принцессы Дианы - фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

27 декабря 2020, 06:29

Минимализм актуален как никогда, поэтому самые модные кроссовки 2021 – это простые конструкции, нейтральные цвета и не слишком много элементов дизайна.

  • Модні кросівки 2021 Instagram
  • Модные кроссовки 2021 Instagram
  • Модные кроссовки 2021 Instagram
  • Модные кроссовки 2021 Instagram
  • Модные кроссовки 2021 Instagram
  • Модные кроссовки 2021 Instagram
  • Модные кроссовки 2021 Instagram
  • Модные кроссовки 2021 Instagram
  • Модные кроссовки 2021 Instagram
  • Модные кроссовки 2021 Instagram
  • Модні кросівки 2021 Instagram
  • Модні кросівки 2021 Instagram

Открывая новое десятилетие, многие из нас захотят забыть все то, что происходило в 2020 году. Некоторые даже пожелают отложить подальше одежду и обувь, которая стала свидетелем крушения планов и надежд. Поэтому все пристально всматриваются в даль и с нетерпением ждут, когда Мода 2021 вступит в свои права и раскроет нам все свои тайны и покажет сюрпризы. А в связи с тем, что в 2020 году кроссовки вошли в нашу жизнь еще более основательно, то вам наверняка будет интересно узнать, чем богат в этом плане 2021-й год.

Нас точно ждет много прекрасных вещей, которые подарят нам массу незабываемых эмоций. Например, в трендах будут невероятные джинсы, у которых уже сегодня появилась армия поклонниц во всем мире – в нашем материале Причудливые джинсы с высокой талией произведут фурор в 2021 году можете узнать об этом подробнее. И на вершине модного Олимпа 2021 особое место займут кроссовки, без которых жизнь уже немыслима.

Одни носят кроссовки исключительно на прогулки, для других – это часть повседневного образа, ведь это самый легкий способ выглядеть стильно и непринужденно. В наше время кроссовки – это не о том, нравится вам это, или нет, а об удобстве, комфорте и заботе о себе. В любом случае пара модных кроссовок – это в сто раз лучше, что самые красивые туфли на высоких каблуках, которых чаще всего ждет скучная жизнь в шкафу в ожидании праздника и особого случая.

И даже если вас уже не нужно убеждать в том, что кроссовки – это самая лучшая обувь на все случаи жизни, то в 2021 году ваши чувства к ним станут еще более теплыми.

Мы сегодня расскажем вам о трендовых кроссовках 2021, а в нашей фотогалерее вы найдете яркие образцы для понимания того, что заслуживает внимания.

Модные кроссовки 2021 – главные тренды сезона

В моде любимые кроссовки принцессы Дианы

Мода на 90-е вернулась, а вместе с ней и любимый спортивный стиль принцессы Дианы – в те времена она иногда носила укороченные цветные лосины, свитшот с принтом и гигантские кроссовки. Так вот, кроссовки, которые похожи на папины кроссовки, только с ретро-поворотом - это крупная модная тенденция 2021, которая уже скоро начнет "править бал". Их можно носить и в сочетании с платьем, и с джинами, и в спортзал или на пробежку в парк.

Модные кроссовки 2021
Модные кроссовки 2021 / Instagram

В моду вернулись кроссовки в стиле 70-х

Прошлое нас не отпускает, или мы его не отпускаем, поэтому в 2021 году ретро-кроссовки будут в трендах. В отличие от кроссовок в стиле 80-х и 90-х, которыми 2020 год был буквально завален, в новом году основное внимание приковано к 70-м. Эти кроссовки в классическом варианте очень красочные, у них круглый нос и резиновая подошва. Но современные вариации, как правило, более нейтральные и спокойные. Они станут находкой для тех, кто любит носить джинсы и брюки.

Модные кроссовки 2021
Модные кроссовки 2021 / Instagram

Белые кроссовки – модная тенденция 2021

Минимализм актуален как никогда, поэтому самые модные кроссовки 2021 – это простые конструкции, нейтральные цвета и не слишком много элементов дизайна. Именно поэтому белые кроссовки пользуются особой популярностью и останутся таковыми еще некоторое время. Они идеально впишутся в гардероб женщин с классическим стилем одежды, хотя носить их можно практически под любой наряд.

Модные кроссовки 2021
Модные кроссовки 2021 / Instagram

Читайте такжеГлавная модная тенденция 2021: одежда цвета мимозы и пляжного камняВысокие кроссовки – писк сезона

Если уже сегодня присматриваете кроссовки, которые помогут вам вырваться из суеты, то обратите внимание на высокие модели – они возвращаются в моду на 2021 год. При этом самое идеальное сочетание – высокие кроссовки и юбка или платье. Особенно популярными будет белые высокие кроссовки.

Модные кроссовки 2021
Модные кроссовки 2021 / Instagram

кроссовки мода 2021
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