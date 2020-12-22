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Причудливые джинсы с высокой талией произведут фурор в 2021 году - фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

22 декабря 2020, 06:25

Мешковатые джинсы дарят чувство свободы и уверенности в себе, и они станут самыми модными в 2021 году.

  • Модные джинсы 2021 Instagram
  • Модные джинсы 2021 Instagram
  • Модные джинсы 2021 Instagram
  • Модные джинсы 2021 Instagram
  • Модные джинсы 2021 Instagram
  • Модные джинсы 2021 Instagram
  • Модные джинсы 2021 Instagram
  • Модные джинсы 2021 Instagram
  • Модные джинсы 2021 Instagram

В 2020 году у многих из вас могло сложиться впечатление, что женщины массово переоделись в спортивные костюмы и лосины. Конечно, удаленная работа из-за карантинных ограничений внесла свои коррективы в женский гардероб. Но вместе с тем многие опять открыли для себя джинсы. А все те, кто и до этого обожал их, много раз убедился в том, что это действительно самые удобные брюки на любой случай жизни.

Именно поэтому многих сегодня интересует вопрос, какие джинсы будут в трендах в новом году, ведь пока что "сюрпризы" 2020 года не закончились, и скорее всего следующий год пройдет в таком же ритме. Одной из крупных модных тенденций предстоящего сезона станут джинсы в стиле пэчворк – в нашем материале Неотразимые джинсы в стиле пэчворк входят в моду на зиму 2021 можете об этом подробнее узнать.

При этом особенно приглянулись всем женщинам в мире модные джинсы свободного кроя с напуском. Они очень удобные, ничем не хуже спортивных брюк.

Мешковатые джинсы, или как их еще называют – джинсы багги, или baggy jeans, дарят чувство свободы и уверенности в себе. И эти джинсы станут самыми модными в 2021 году!

Красноречивым доказательством того, что мешковатые джинсы уже завоевали сердца многих модниц во всем мире, является несметное количество фотографий джинсов в паблике Instagram.

Модные джинсы 2021
Модные джинсы 2021 / Instagram

Кроме того, многие именитые дизайнеры не смогли пройти мимо этого пристрастия женщин, поэтому в их коллекциях одежды на весну-лето 2021 появились причудливые и неповторимые джинсы багги. Например, женские мешковатые джинсы представлены в коллекции Balenciaga Spring Summer 2021, видео размещено в Youtube.

Кроме того, очень эффектные мешковатые джинсы найдете и в коллекции Chloé на весну-лето 2021.

Самая модная расцветка – голубая, при этом самые модные джинсы 2021 выглядят так, словно их до вас много раз носили и стирали. Все это - его величество Винтаж, который продолжает стремительно мчаться к вершине Моды.

Модные джинсы 2021
Модные джинсы 2021 / Instagram

Уже сегодня в продаже найдете модные джинсы багги 2021. Силуэты могут быть разными, но линия талии исключительно высокая – на нее и ориентируйтесь.

Читайте такжеЛаконичная сумка в стиле 90-х станет самой желанной в 2021 году: фотоСамый модный look на весну 2021 - сочетать мешковатые джинсы багги с рубашкой оверсайз. При этом большую рубашку нужно заправить в джинсы.

Кроме того, все еще в трендах бралеты и короткие топы – в сочетании с мешковатыми джинсами получите взрывной образ.

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