В моду на весну-лето 2021 входят широкие брюки и длинные плащи из 90-х

Никто не знает, каким будет 2021 год, но уже точно известно, что мы будем носить и что будем видеть на полках в магазинах. Новые модные тенденции позволят нам чувствовать себя более свободными. Многие вещи созданы специально для того, чтобы подарить нам ощущение защищенности. А еще модная одежда 2021 будет нас вдохновлять и попытается заставить нас поверить в то, что жизнь – прекрасна, и все лучшее впереди, и очень скоро мы в этом убедимся.

Среди модных трендов 2021 есть немало из того, что мы носили в 2020-м году – в нашем материале Модные тренды 2021, которые остались нам в наследство от 2020-го вы можете подробнее ознакомиться с этим списком.

Тем не менее, ее величество Мода 2021 уже широко раскрыла двери для новых модных тенденций, и мы потихоньку начнем вас с ними знакомить.

Правда прежде, чем бежать за обновками, подумайте о своем собственном стиле, и пообещайте себе быть в этом году смелой, позвольте себе интересные сочетания в гардеробе, выйдите за рамки привычного образа, откройте для себя новые цвета, фасоны и фактуры – все для того, чтобы почувствовать новые эмоции, которые обязательно вдохновят вас, подарят крылья и откроют новые горизонты.

Модные тренды 2021 – на что обратить внимание

Плащи в стиле 90-х

Скоро наступит весна, именно поэтому уже сегодня можете искать ультрамодные длинные плащи с широкими плечами в стиле 90-х. Белые, черные, бежевые, цветные – они настолько большие, что можно в них утонуть. Огромным преимуществом таких плащей является то, что под них можно носить и шорты, и юбку, и джинсы, и брюки – и в любом случае выглядеть стильно. Очень красивые плащи представлены в коллекции одежды Louis Vuitton.

Объемные плечи

Большие, мощные плечи - горячий тренд весна-лето 2021 года. Он подчеркивает женскую силу символизирует их борьбу за равные права. Этот мотив сейчас можно увидеть везде: на куртках, пальто, свитерах, платьях, блузках и даже жилетах.

Мужские силуэты и большие размеры

Конечно, одежда классических размеров всегда в моде. Но в сезоне весна-лето 2021 особое место занимает одежда оверсайз. Модная женская одежда в некоторых случаях не только большая, но и похожа на мужскую. Конечно, размеры не должны пугать вас – в одежде больших размеров все женщины выглядят хрупкими и нежными. А со стороны это выглядит трогательно. Посмотрите на рубашки Valentino – они настолько велики, что кажется, похожи на платье.

Широкие штаны

В 2021 году мы будем носить очень широкие штаны – песочные, черные, бежевые. В сочетании с куртками и пиджаками больших размеров мы будем выглядеть очень романтично, элегантно и необычно. Добавьте топ под пиджак, и получится роскошный повседневный образ.

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