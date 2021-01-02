Модные тренды 2021, которые остались нам в наследство от 2020-го / Instagram

Мода в 2021 году будет удивительной, захватывающей, вдохновляющей и особенной! Впервые дизайнеры одежды во время создания коллекций одежды были объединены одной общей, глобальной и мощной идеей – самоизоляцией. В то же время каждый получил возможность показать именно свое видение ситуации, поэтому результат оказался разнообразным, не типичным и очень эмоциональным – кто как мог, попытался через одежду пробудить в людях надежду на лучшее будущее. Поэтому мода 2021 многолика: нас ждут одновременно практичные, романтичные и кричащие образы.

Конечно же, модельеры продолжают опираться на существующие модные тенденции. Они обновляются, адаптируются, совершенствуются или переосмысливаются. Например, с нами в моде на 2021 год остаются джинсы с высокой посадкой – в нашем материале Причудливые джинсы с высокой талией произведут фурор в 2021 году можете подробнее об этом узнать.

Таким образом, не все то, что было в моде в 2020 году, с приходом Нового года ушло в небытие. Поэтому не спешите делать ревизию своих шкафов и прощаться с вещами, ведь они еще пригодятся! Дизайнеры дают нам возможность вдоволь насладиться одеждой, которая пришлась нам по душе. Более того, они предлагают нам новые сочетания вещей между собой, чтобы мы могли выглядеть стильно в том, что у нас уже, возможно, есть.

Мы сегодня расскажем вам о том, какие модные тренды 2020 получат второе дыхание в 2021 году, а какие уже стали историей.

Модные тренды 2021 – что осталось нам в наследство от 2020-го

Велосипедкам - "Пока!", а бермудам "Добро пожаловать!"

В 2020 году шорты велосипедки уже не актуальны как элемент стильного образа – их можно носить только на спортивные тренировки или велосипедные прогулки. В то же время особого внимания заслуживают свободные шорты-бермуды, которые заняли лидирующие позиции на передовой моды 2021.

Модные тренды 2021, которые остались нам в наследство от 2020-го / Instagram

Джинсовые костюмы носим по-новому

Нет-нет, джинсовые куртки и джинсы никуда из моды не ушли, но сочетать их вместе – это уже дурной тон. А по отдельности носите их, сколько хотите. Вместе с джинсами в 2021 году модно носить кожаную куртку.

Модные тренды 2021, которые остались нам в наследство от 2020-го / Instagram

Костюмы-тройки делим на три части

Если в 2020 год вы стали счастливой обладательницей модного брючного костюма из трех элементов, то в 2021 году не пытайтесь его носить "вместе". Теперь каждый элемент костюма получил право на отдельную, новую жизнь в сочетании с другой одеждой.

Модные тренды 2021, которые остались нам в наследство от 2020-го / Instagram

В моде остаются костюмы-оверсайз

Не спешите расставаться с костюмами, которые выглядят так, словно они вам великоваты – эта модная тенденция пока остается с нами и пока даже намека на то, что мы с ней распрощаемся, нет.

Модные тренды 2021, которые остались нам в наследство от 2020-го / Instagram

Бралетт - старый новый горячий тренд

В 2021 году все еще модно выставлять напоказ свое нижнее белье, поэтому бралетт — вид бюстгальтеров, который можно (и нужно!) носить как кроп-топ, все еще актуален. Их можно сочетать с пиджаком, кардиганом и даже носить поверх футболки.

Модные тренды 2021, которые остались нам в наследство от 2020-го / Instagram

Читайте также Лаконичная сумка в стиле 90-х станет самой желанной в 2021 году: фотоДомашняя одежда все еще в центре внимания

Пандемия повлияла на нашу жизнь, и многие женщины начали работать удаленно. Именно поэтому удобная домашняя одежда стала более выразительной, нежной и даже изысканной, ведь для ее создания используют материалы, которые мы привыкли видеть на платьях – например, атлас. Также в трендах остаются лаконичные спортивные костюмы светлых оттенков.

Модные тренды 2021, которые остались нам в наследство от 2020-го / Instagram

Объемные рукава нас не отпускают

Еще пока рано петь прощальные песни в адрес одежды с объемными рукавами и оборками – они все еще на высоте, и многие дизайнеры продолжают дарить нам уверенность и силу при помощи акцента на плечи.

Модные тренды 2021, которые остались нам в наследство от 2020-го / Instagram

Кожа продолжает победоносное шествие

Вещи из кожи и экологической кожи тоже останутся с нами в 2021 году, при этом ярким трендом года станет сочетание кожаных курток с кожаными юбками, брюками или шортами.