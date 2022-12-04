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Что можно и нельзя делать на Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря: запреты, традиции, приметы

4 декабря 2022, 07:08

В этот праздник женщины молятся своей покровительнице о прощении грехов, укреплении их веры, исцелении от болезней, а девушки – еще и об удачном замужестве.

Введение во храм Пресвятой Богородицы, церковь, свечи
Введение во храм Пресвятой Богородицы/ ua.depositphotos.com, Правмир

Введение во храм Пресвятой Богородицы или Третья Пречистая является одним из важнейших праздников у православных христиан. Отмечается этот день 4 декабря.

Праздник относится к 12 большим праздникам. В целом в церковной практике его отмечают на протяжении 5 дней, ведь считается, что есть один день предпразднования, и еще три дня послепразднования.

История праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы

В этот день православные христиане вспоминают событие, когда 3-летнюю Деву Марию родители отвели в храм для служения Богу.

Согласно древним книгам, родители Богородицы – святые и праведные Иоаким и Анна – долгое время не могли зачать ребенка. Тогда они дали обещание Богу, что в случае рождения ребенка отдадут его на службу в Иерусалимский храм.

Через некоторое время, когда пара уже была в летах, у них родилась дочь. По указанию ангела ее назвали Марией. А когда ребенку исполнилось 3 года, его отвели в храм и оставили там. В древних писаниях упоминается, что девочка не испугалась того, что должна остаться в храме, а наоборот обрадовалась и согласилась с волей родителей.

В церковном Писании сохранились упоминания, что Дева Мария воспитывалась среди благочестивых дев, читала Священное Писание и часто занималась рукоделием. А покинула она храм после помолвки со своим будущим мужем Иосифом. Хотя детальной информации о ее пребывании в храме не сохранилось.

Церковный праздник появился в православном календаре через несколько веков после этих событий.

Что можно делать на праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

Считается, что этот день знаменует начало настоящей зимы. Также сложилась традиция приводить в этот праздник детей в храм для первой исповеди.

В храмах с этого дня начинается богослужебная подготовка к Рождеству Христову, начинают звучать рождественские песнопения.

церковь, свечи
В праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы женщины молятся Деве Марии о прощении грехов и укреплении их веры/ ua.depositphotos.com

Женщины в этот праздник молятся Пресвятой Богородице, которая считается покровительницей женской судьбы. Они просят прощения грехов, укрепления их веры, исцеления от болезней и т.п. Девушки в своих молитвах к Богородице в этот день просят удачного замужества.

Праздник приходится на пост перед Рождеством, но 4 декабря разрешается есть немного рыбы, масла и употреблять немного церковного вина.

Что нельзя делать на праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

В этот день не желательно заниматься тяжелой работой, стирать или убирать дома. Также нельзя ссориться с кем-то или кого-то осуждать. Нельзя брать или давать деньги в долг.

Кроме этого, считается, что в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы нельзя жениться и венчаться, ведь продолжается Рождественский пост. Но крестить детей в этот день разрешается.

Приметы на 4 декабря

  • Если на введение будет теплая погода – это означает тепло на все праздники.
  • Если в этот день выпал снег и не растаял – к хорошему урожаю.
  • Если утром небо чистое и видны звезды – скоро будут холода.
  • Если в этот день соединились и мороз, и солнце – лето должно быть теплым и принести много урожая.
  • Если на Введение во храм Пресвятой Богородицы ударил сильный мороз – это значит, что он будет держаться до самого Рождества.

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праздник Введение в храм Пресвятой Богородицы
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