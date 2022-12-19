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Святой Николай или Дед Мороз: в "Реальной истории" на 1+1 рассказали о репрессиях персонажа в СССР

19 декабря 2022, 10:56
Аким Галимов раскрыл правду о том, кому было выгодно "уничтожить" Святого Николая в сознании украинцев.
День святого Николая - история праздника в проекте
День Святого Николая - настоящая история праздника в проекте "Реальная история" от 1+1 / Пресс-служба

Святому Николаю более 1700 лет, а Деду Морозу всего 85 и придумали его в Советском Союзе. Идеолог, который насаждал Деда Мороза народу, был одним из главных организаторов Голодомора. Эти и другие факты о репрессирования главного рождественского персонажа и навязывание нового рассказал автор документального цикла "Реальная история" Аким Галимов в новой серии проекта.

Запрет Рождества. История Деда Мороза начинается с антирелигиозной и антирождественской пропаганды в СССР. С 1917 по 1935 год коммунисты пытались стереть из народной памяти все, что связано с христианской верой и традициями, ведь советский человек должен был верить только в компартию. Рождество первым попало под запрет, потому что трудящиеся не должны были отмечать "капиталистические праздники". Людям угрожали расправой, если найдут украшенную елку - главный символ Рождества. В 1927 Сталин вводит жесткую богоборческую кампанию, в рамках которой в сады и школы приходят пионеры и объясняют, почему Рождество и елка - это зло. В каждой школе появляется плакат с надписью: "Родители, не сбивайте нас с толку. Не делайте Рождества и елку". Трудящимся отменяют выходные на праздники и заставляют подписывать заявления об отступлении от религии. И это на фоне массового уничтожения церквей и икон. Репрессировали тогда и Святого Николая, который был главным праздничным персонажем для украинских детей и приносил им подарки.

Идейный вдохновитель Деда Мороза. "Отмена" Рождества и религии длилась 18 лет, но в Украине она встретила сопротивление - люди продолжали следовать давним традициям, учили детей колядкам, носили кутью к родственникам, ходили в церковь на Рождество, а елку ставили за крепко закрытыми окнами. Поняв это, советская власть решает адаптировать праздник. Главным его персонажем она делает Деда Мороза. Идейным отцом Деда Мороза стал соратник Сталина Павел Постышев. В истории Украины он известен как главный организатор Голодомора, который был совершен, чтобы смирить украинцев и окончательно ликвидировать сопротивление режиму. Именно Постышев настаивал, чтобы Украина стала сплошной зоной коллективизации, что тогда фактически означало заоблачные планы заготовки зерна и всю его конфискацию. Постышев выступал за радикальные и репрессивные методы при изъятии хлеба у украинцев. Именно поэтому его считают одним из самых жестоких организаторов Голодомора наряду с Молотовым, Кагановичем и Сталиным. Кстати, через три года после новогоднего триумфа Постышева объявили "врагом народа" и расстреляли.

Кроме нового праздничного персонажа, на советской елке появляются и советские украшения - вместо восьмиконечной вифлеемской звезды - пятиконечная красная, а шахтеры и космонавты изображались в виде елочных игрушек. Первую праздничную елку Постышев проводит в 1936 году в Харькове - городе, который пострадал от Голодомора больше всего.

История происхождения образа Деда Мороза. В конце ХІХ века в украинских селах непослушных детей пугали ледяным злым дедом в снежной шубе, который забирал малышей и замораживал скот. Называли его Трескун, Студенец, Карачун, Зимник и Мороз. В украинской демонологии Мороза рисовали как ледяную тварь, которая только и ждала возможности навредить людям и их хозяйству. По другой версии, Постышев взял образ Деда Мороза из русской сказки "Мороз Иванович" авторства Владимира Одоевского. Еще до революции на елках начал появляться образ Мороза, но советская власть запретила и его, пока персонажа на нашел и реабилитировал Постышев.

История происхождения Святого Николая. В отличие от Деда Мороза, Святой Николай - реальная фигура. Он жил в 200-х годах нашей эры на территории современной Турции, путешествовал по миру, проповедуя христианство, и помогал обездоленным - по ночам подбрасывал в их дома теплые вещи и деньги. После смерти Николая канонизировали как святого, а в память о его добрых делах люди начали подкладывать под подушки близким подарки. Этот святой стал также прообразом Санта Клауса.

История почитания Святого Николая в Украине длится более 1000 лет. За 800 лет до появления советского Деда Мороза в Киеве на Аскольдовой могиле была построена церковь Святого Николая, а украинцы пели о святом колядку "Ой хто хто Миколая любить".

После распада советского союза многие страны начали отказываться от образа Деда Мороза. В Словении вернулись традиционные словенские дарители - Святой Николай и божок, в Болгарии возродили Дядо Коледе, в Польше советский Дед Мороз полностью исчез и вернулась традиция почитания Святого Николая.

Напомним, проект под названием "Реальная история", который запустил канал 1+1 и продюсер, автор циклов "Тайны великих украинцев" и "Украина. Возвращение своей истории " Аким Галимов, продолжает противодействовать российской исторической пропаганде. "Реальная история" - это отдельный раздел на платформе 1+1 Video и на официальной странице телеканала 1+1 в YouTube. Авторы видеоцикла создают короткие ролики на английском, украинском и русском языке, которые доносят миру правду об украинской истории и разбивают многочисленные российские мифы. Также серия роликов "Реальная история" выходит в эфире телеканала Freedom.

Напомним, 1+1 с 2016 года поднимает важную тему развенчания исторических мифов в цикле документальных исторических фильмов Акима Галимова "Украина. Возвращение своей истории". Первые две серии исторического детектива получили награду "Телетриумф" в номинациях "Документальный фильм/сериал/проект" и вызвали мощную дискуссию в профессиональных кругах и среди зрителей.

1+1 Рождество Святой Николай Дед Мороз Новый год 2023
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