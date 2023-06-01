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Будет второй акт горя: прогноз для Украины, какие 3 города под новой угрозой массового обстрела

Мария Тупик
1 июня 2023, 15:51 обновлено 1 июня, 16:07
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Киев и еще 2 города будут в опасности в июне. Астролог Ангелина Вакулина и Людмила Халанская предупреждают об очень неприятном месяце для Украины.
Прогноз для Украины война
Прогноз для Украины война / Коллаж Главред, фото pixabay

В мае Россия устроила серьезные обстрелы в Украине. Как говорят астрологи, частые ракетные атаки, ночные воздушные тревоги и обстрелы городов - это план оккупантов.

"Будут загонять нас в страхи и панику ракетами и Шахедами", - рассказала Главреду астролог Ангелина Вакулина.

Астролог отмечает, что угроза на ближайшие ночи все еще есть.

"Попадания с жертвами. Киев, Сумы, Запорожье", - добавила она.

Астролог также предупредила всех жителей Украины во время тревоги прятаться в укрытиях.

Кто такая Ангелина Вакулина

Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

Прогноз на июнь 2023 для Украины

"Майский антракт закончился. Он прошел в ожидании нашего контрнаступления, которого не произошло. В отличие от августа-сентября 2022 года, когда в гороскопе Украины в последний раз действовал аспект, означавший положительную для нас динамику в военном деле и приведший к нашему контрнаступлению с освобождением Херсона и Харьковской области, весной 2023 года не было ни одного астрологического показателя для контрнаступления. Поэтому май я и назвала в годовом прогнозе "антрактом" после первого акта", - сообщила в Facebook астролог Людмила Халанская.

По словам астролога, в июне начинается второй акт драмы этого года.

"Самый неприятный. Потому что в гороскопе Украины появляется коварный уран. От которого можно ожидать что угодно. Предсказать, какие именно неприятности он несет, невозможно. Ведь Уран именно и означает непредсказуемость и неожиданности. А также что-то принципиально новое, чего до сих пор не было (в данном случае в негативном для нас варианте)", - заявила астролог.

Пик этого аспекта приходится на начало июля.

Кто такая Людмила Халанская

Людмила Халанская - известный астролог. Автор многих статей и публикаций в СМИ. Халанская также астролог-консультант, составляет натальные карты, прогнозы, гороскопы совместимости.

"То есть от теперь и вплоть до 10-х чисел июля возможно что-то новое и неожиданное, что будет крайне нежелательным для нас. Надеюсь, худшего не произойдет (к сожалению, Уран имеет отношение также к радиации), и во второй половине лета произойдут определенные события, которые изменят ситуацию. Но все же не сделают ее заметно позитивной для нас. В годовом прогнозе я писала, что в этом году в гороскопе Украины нет положительных показателей. Но есть обособленные характерные действия, драматургия (одним из таких драматических эпизодов уже стал Бахмут). Поэтому и назвала все это драмой. Теперь начинается новый акт драмы. Знаю, что негативные прогнозы не нравятся. И других пока нет", - сообщила астролог.

Смотрите видео о том, что ждать каждому в июне 2023 - гороскоп от Влада Росса:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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