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"Будут сложные дни": 4 города, которые могут попасть под массированный удар - прогноз для Украины

Мария Тупик
28 мая 2023, 16:39 обновлено 28 мая, 16:42
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Прогноз для Украины на ближайшие дни составила астролог Ангелина Вакулина.
Война в Украине, гороскоп для Украины, прогноз для Украины
Прогноз для Украины на ближайшие дни / Коллаж Главред, фото pixabay

Киев 28 мая пережил самую мощную с начала масштабного вторжения войск России атаку. Оккупанты запустили более 50 "Шахедов". Астролог Ангелина Вакулина составила прогноз для Украины и назвала самые опасные города в ближайшее время.

"Ночные тревоги. Киев, Днепр, Чернигов, Запорожье, Сумы и области. Будут сложные дни и ночи. Но скоро тревоги пойдут на уменьшение", - говорит астролог, пишет Главред.

Астролог отметила один город, где будет опаснее всего.

"Запорожье! Плохие карты. Возможны обстрелы с жертвами среди мирного населения", - говорит Вакулина.

При этом астролог отмечает, что вокруг ЗАЭС будет много паники.

Кто такая Ангелина Вакулина

Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

"Будет много страшных новостей. По факту: повреждения будут, страшного или непоправимого не будет. Обстрелы будут", - прогнозирует астролог.

Гороскоп для Украины

"Знаю, что все застыли в ожидании чего-то страшного. Не стоит! Обстрелы да, будут. Тревоги игнорировать нельзя. Это новая тактика оккупантов", - рассказала Вакулина.

Астролог также отметила, что уже есть территории, которые будут совсем скоро деокупированны.

Также по ее словам, будет происходить в июне и июле обмен пленными.

"Обмены будут частыми, переговоры ведутся. Будут возвращаться домой потихоньку", - сообщила Вакулина.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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