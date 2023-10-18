Можно сэкономить больше: сантехник рассказал, что означают цифры на радиаторе

Наступили холода, и домохозяйства готовятся включить отопление - но знаете ли вы, как получить максимальную отдачу от ваших радиаторов?

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Сантехник рассказал, что означают цифры на радиаторе / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео YouTube / Мастер House, pixabay

Взгляните на радиаторы в вашем доме, и вы увидите, что на них сбоку прикреплена ручка с цифровой шкалой. Он известен как термостатический радиаторный клапан (ТРВ) и может использоваться для ограничения или отключения потока горячей воды в радиатор.

Но знаете ли вы, что на самом деле означают эти цифры? Многие предполагают, что они определяют температуру радиатора - чем выше число, тем горячее будет радиатор. Но на самом деле это не так, пишет британское издание "Mirror".

Скриншот из видео YouTube / Мастер Хаус

Натан Мартин-Николс, сантехник INHOUSE Plumbing and Heating, обнаружил, что это один из самых распространенных вопросов, которые он получает от клиентов, и рассказал домохозяйствам, что на самом деле означают эти цифры.

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"Цифры на самом деле относятся к температуре в комнате, а не к температуре радиатора", - пояснил он. Таким образом, термостат фактически определяет температуру в комнате, а затем контролирует количество горячей воды, поступающей в радиатор. Он может определить, что в комнате холодно, и, соответственно, позволит подавать больше горячей воды в радиатор.

Точно так же, он также должен определять, что в помещении тепло, и ограничивать количество горячей воды, подаваемой в радиатор, чтобы поддерживать температуру в помещении. Числа на терморегуляторе должны примерно соответствовать температуре в помещении. В качестве ориентира: 0 = 0°C (выключено); * = 7°C (обычно символ снежинки или точка); 1 = 10°C; 2 = 15°C; 3 = 20°C; 4 = 25°C.

В чате с Sun Натан добавил: "термостаты - это простой способ обеспечить полный контроль температуры на радиаторах во всех комнатах, где они установлены. Их основное преимущество заключается в том, что они экономят ваши деньги на счетах за отопление, если вы используете их правильно".

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