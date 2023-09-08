Найди панду за 7 секунд: 45-летняя головоломка, которая заставит тебя попотеть

Оптические иллюзии обладают особой способностью сбивать с толку и заставлять задуматься. Исследования показывают, что оптические иллюзии являются прекрасным материалом для изучения работы человеческого мозга.
Эта 45-летняя оптическая иллюзия заставляет людей ломать голову, отчаянно пытаясь найти панду среди толпы людей, пишет Daily Star. Оригинальная фотография была сделана Трейси Линн Хейтчу в 1978 году.
Ее действительно трудно обнаружить, поскольку она сливается с другими людьми, и не многие смогут заметить медведя менее чем за десять секунд благодаря огромному количеству людей, которые видны на снимке.
Мы же усложним задачу и предложим найти панду на сепии за 7 секунд. Проверьте, сможете ли вы справиться с этой непростой задачей. Если эта иллюзия вам не по зубам, попробуйте за 13 секунд найти слово "Sweat". Это за минуту проверит ваш IQ.
Ответ на головоломку
Если вы успели заметить панду, то скорее всего увидилии ее в правой части изображения, расположенную между мужчиной в очках и женщиной. Если вы не смогли ее заметить, то местоположение панды отмечено красным кружком.
Напомним, раньше Главред предлагал пройти тест по картинке, который определит ваш характер.
Также мы рассказывали о том, как с помощью оптической иллюзии определить, насколько вы харизматичны.
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