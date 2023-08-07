Ошибаются почти все: девушка показала, как правильно расчесывать волосы

Обычно девушки держат расческу горизонтально во время расчесывания, но это неправильно.

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Как правильно расчесывать волосы / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Даже у самых обычных предметов, которые мы используем ежедневно, могут быть свои инструкции по использованию, о которых мы не имели понятия.

Пользовательница TikTok под ником раскрыла секрет одного из таких правил.

Лекс показала правильный способ использования расчески, чтобы избежать вреда для волос. Она отметила, что популярную ошибку допускают многие девушки.

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Вначале она показала, что обычно девушки держат расческу горизонтально во время расчесывания.

Лекс отметила, что такое положение расчески неверно, так как щетины будут находиться в хаотичном положении относительно волос, и расчесывание может спутать волосы, зацепившись за зубцы расчески.

Как на самом деле надо пользоваться расчёской / скриншот с видео

Но если держать расческу вертикально, щетины выстроятся в ряд, что упростит процесс расчесывания и поможет сохранить ваши ценные локоны.

Хотя потребуется немного времени, чтобы привыкнуть к такому способу, этот метод действительно эффективен!

Смотрите видео о том, как правильно пользоваться расческой:

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