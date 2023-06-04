"Падающие обломки принесут много бед": какой регион под угрозой бедствия - прогноз для Украины

Оккупанты будут в ближайшее время вновь обстреливать Украину, чтобы достичь своей цели в Киеве, говорит астролог Ангелина Вакулина.

https://glavred.info/life/padayushchie-oblomki-prinesut-mnogo-bed-kakoy-region-pod-ugrozoy-bedstviya-prognoz-dlya-ukrainy-10475374.html Ссылка скопирована

Прогноз для Украины / Коллаж Главред, фото pixabay

Россия не прекращает обстреливать украинские города ракетами и дронами. В ближайшие дни оккупанты захотят повторить массовые обстрелы.

Как рассказала астролог Ангелина Вакулина, у них есть цель, которую они хотят добить.

"Первое, главное и основное: по столице есть цель и ее хотят достичь или добить. Поэтому, это вообще не про скорое или временное затишье", - говорит астролог.

По ее словам, стоит заранее уехать, если есть возможность из столицы.

Кто такая Ангелина Вакулина Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

‌

"В ближайшие дни Киев и область, заранее продумайте (возможно есть куда уехать/ особенно если высокие этажи и нет убежища). Падающие обломки принесут много бед. Не нужно бегать по улицам в поисках укрытия уже во время тревоги, это опрометчиво и может лишить жизни". - говорит астролог, пишет Главред.

Какие области Украины в опасности

Киев

Киевская область

Чернигов

Черниговская область

"Не игнорируйте тревоги. Должны отбить, но будут лететь осколки, которые невозможно контролировать!", - говорит Вакулина.

Она отметила, что "в общем ситуация на ближайшее время не хорошая".

"Возможен внезапный прилет без сирены",- говорит астролог.

Смотрите видео о том, что ждать каждому в июне 2023 - гороскоп от Влада Росса:

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Читайте также: