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"Падающие обломки принесут много бед": какой регион под угрозой бедствия - прогноз для Украины

Мария Тупик
4 июня 2023, 11:00 обновлено 4 июня, 11:04
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Оккупанты будут в ближайшее время вновь обстреливать Украину, чтобы достичь своей цели в Киеве, говорит астролог Ангелина Вакулина.
Прогноз для Украины
Прогноз для Украины / Коллаж Главред, фото pixabay

Россия не прекращает обстреливать украинские города ракетами и дронами. В ближайшие дни оккупанты захотят повторить массовые обстрелы.

Как рассказала астролог Ангелина Вакулина, у них есть цель, которую они хотят добить.

"Первое, главное и основное: по столице есть цель и ее хотят достичь или добить. Поэтому, это вообще не про скорое или временное затишье", - говорит астролог.

По ее словам, стоит заранее уехать, если есть возможность из столицы.

Кто такая Ангелина Вакулина

Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

"В ближайшие дни Киев и область, заранее продумайте (возможно есть куда уехать/ особенно если высокие этажи и нет убежища). Падающие обломки принесут много бед. Не нужно бегать по улицам в поисках укрытия уже во время тревоги, это опрометчиво и может лишить жизни". - говорит астролог, пишет Главред.

Какие области Украины в опасности

  • Киев
  • Киевская область
  • Чернигов
  • Черниговская область

"Не игнорируйте тревоги. Должны отбить, но будут лететь осколки, которые невозможно контролировать!", - говорит Вакулина.

Она отметила, что "в общем ситуация на ближайшее время не хорошая".

"Возможен внезапный прилет без сирены",- говорит астролог.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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