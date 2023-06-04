"Падающие обломки принесут много бед": какой регион под угрозой бедствия - прогноз для Украины

Россия не прекращает обстреливать украинские города ракетами и дронами. В ближайшие дни оккупанты захотят повторить массовые обстрелы.
Как рассказала астролог Ангелина Вакулина, у них есть цель, которую они хотят добить.
"Первое, главное и основное: по столице есть цель и ее хотят достичь или добить. Поэтому, это вообще не про скорое или временное затишье", - говорит астролог.
По ее словам, стоит заранее уехать, если есть возможность из столицы.
Кто такая Ангелина Вакулина
Ангелина Вакулина - астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.
"В ближайшие дни Киев и область, заранее продумайте (возможно есть куда уехать/ особенно если высокие этажи и нет убежища). Падающие обломки принесут много бед. Не нужно бегать по улицам в поисках укрытия уже во время тревоги, это опрометчиво и может лишить жизни". - говорит астролог, пишет Главред.
Какие области Украины в опасности
- Киев
- Киевская область
- Чернигов
- Черниговская область
"Не игнорируйте тревоги. Должны отбить, но будут лететь осколки, которые невозможно контролировать!", - говорит Вакулина.
Она отметила, что "в общем ситуация на ближайшее время не хорошая".
"Возможен внезапный прилет без сирены",- говорит астролог.
Смотрите видео о том, что ждать каждому в июне 2023 - гороскоп от Влада Росса:
Что стоит учитывать читателю
Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Читайте также: