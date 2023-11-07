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Только 5% людей найдут попугая в этой оптической иллюзии за 10 секунд

Яна Ставская
7 ноября 2023, 04:00
Эта оптическая иллюзия повысит уровень вашей концентрации и наблюдательности.
Только 5% людей найдут попугая в этой оптической иллюзии за 10 секунд
Оптические иллюзии остаются самым легким способом потренировать свое воображение и память / Коллаж Главреда. Фото: ua.depositphoto.com, fresherslive.com

Оптические иллюзии часто проверяют ваш уровень IQ и могут изменить ваше визуальное восприятие изображения.

Если у вас хорошая наблюдательность, сможете ли вы найти на этой картинке спрятанного странного попугая от FreshersLive? Оптическая иллюзия из данной головоломки станет вашей самой сложной задачей.

Оптическая иллюзия - это обширная тема, включающая в себя различные вещи. Вообще говоря, оптическая иллюзия включает в себя множество категорий, таких как абстрактное искусство, нереалистичный оптимизм, геометрическо-оптические иллюзии и многое другое, что затрудняет быстрый поиск решения для большинства людей.

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Но эти изображения вынуждают вас посмотреть на мир с другой стороны.

Найдите странного попугая на этой картинке

Только 5% людей найдут попугая в этой оптической иллюзии за 10 секунд
/ fresherslive.com

Перед вами - картинка с множеством черно-белых попугаев, вам следует найти особенную птицу. На первый взгляд - задание простое, но только 5% людей могут решить задачу в первые 10 секунд.

Исследуйте форму каждого попугая и найдите отличия в ней. Если не смогли найти решение в течение отведенного времени - не расстраивайтесь, публикуем ответ ниже.

Ну что, собрались? Внимательно изучите изображение! 3, 2, 1... Стоп!

Правильный ответ

Только один попугай отличается от остальных! И он обведен красным. Всмотритесь - у него нет когтей.

Только 5% людей найдут попугая в этой оптической иллюзии за 10 секунд
/ fresherslive.com

А вот эта головоломка поможет снизить стресс и усталость, поддерживая активность ума. Только люди с высоким интеллектом способны угадать, какой лифт из трех изображенных безопасный.

Также изучите эту оптическую иллюзию - она взбудоражит ваше творческое мышление и заставит немного попотеть. Сможете ли вы обнаружить жену моряка, прячущуюся внутри на старинной картине, за 10 секунд?

Проверьте, сможете ли вы найти все ошибки на этом изображении. Эта головоломка 100% вас запутает.

В этой головоломке вам предстоит найти ненастоящую принцессу. Внимательно посмотрите на изображение, теперь попробуйте угадать ответ за несколько секунд.

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