Загадочная оптическая иллюзия: найдите лица троих женщин за 9 секунд

Чтобы разгадать головоломку, нужно действительно абстрагироваться от того, что вы видите перед собой.

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Только мастера головоломок смогут заметить трех женщин на оптической иллюзии / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, mirror.co.uk

Головоломки и оптические иллюзии отлично влияют на общую когнитивную функцию, поскольку заставляют нас взглянуть на мир в ином свете.

Чтобы справиться с этой оптической иллюзией, вам нужно действительно мыслить нестандартно. При этом вы не только улучшите свою концентрацию, но и память, и навыки решения проблем.

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Взгляните на черно-белое изображение ниже. На первый взгляд, это просто профиль мужчины с бородой. Но хотя вам может быть трудно в это поверить, на самом деле на изображении скрываются три женщины.

Видите ли вы лица троих женщин? / mirror.co.uk

Чтобы сделать задачу еще более сложной, у вас есть всего девять секунд, чтобы их обнаружить.

Таким образом, только самые зоркие люди смогут решить головоломку.

Установите таймер и посмотрите, сколько времени вам понадобится, чтобы найти лица трех женщин.

Если вы не смогли решить головоломку, правильный ответ мы опубликовали ниже.

Как видите, одно лицо прячется за шеей, другое — под носом (вверх ногами), а третье — под подбородком (тоже вверх ногами).

Правильный ответ на головоломку / Фото: mirror.co.uk

Ранее Главред предлагал решить головоломку для самых зорких: нужно за 6 секунд найти троих поросят на картинке.

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