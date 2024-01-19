Загадочная оптическая иллюзия: найдите лица троих женщин за 9 секунд

Головоломки и оптические иллюзии отлично влияют на общую когнитивную функцию, поскольку заставляют нас взглянуть на мир в ином свете.
Чтобы справиться с этой оптической иллюзией, вам нужно действительно мыслить нестандартно. При этом вы не только улучшите свою концентрацию, но и память, и навыки решения проблем.
Взгляните на черно-белое изображение ниже. На первый взгляд, это просто профиль мужчины с бородой. Но хотя вам может быть трудно в это поверить, на самом деле на изображении скрываются три женщины.
Чтобы сделать задачу еще более сложной, у вас есть всего девять секунд, чтобы их обнаружить.
Таким образом, только самые зоркие люди смогут решить головоломку.
Установите таймер и посмотрите, сколько времени вам понадобится, чтобы найти лица трех женщин.
Если вы не смогли решить головоломку, правильный ответ мы опубликовали ниже.
Как видите, одно лицо прячется за шеей, другое — под носом (вверх ногами), а третье — под подбородком (тоже вверх ногами).
Ранее Главред предлагал решить головоломку для самых зорких: нужно за 6 секунд найти троих поросят на картинке.
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