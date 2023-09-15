Жизненно важный совет от Натальи Холоденко: как научиться отказывать человеку

Каждый человек на протяжении жизни набирается опыта в общении с людьми и социумом и приобретает навыки. Одним из таких навыков является умение отказывать и говорить слово "нет". Именно этот навык довольно трудно дается тем, кто никогда не отказывает, ведь люди начинают ощущать вину.
Психолог Наталья Холоденко рассказала, как научиться говорить нет и не чувствовать вины.
Как научиться говорить "нет"
Известный в Украине психолог Наталья Холоденко специализируется на развитии человека и его общения с внешним миром. Эксперт утверждает, что в социуме принято считать, что отказ - нанесение обиды, хотя это совершенно не так.
Люди часто преувиличивают. Ты говоришь "нет", а человек говорит "ты меня обидел, ты мне отказал", - комментирует психолог.
Однако на самом деле, эта позиция не совсем правильная, по словам Холоденко, человек в этот момент просто не отказывает себе, а не отказывает другому.
Ты не ему отказал, ты не отказал себе. Это очень важно не путать, - объясняет Наталья.
Одним из главных заданий человека, на взгляд психолога, является умение самостоятельно распоряжаться своей энергией, своими деньгами, своими жизненными силами.
Я должна сохранять себя. Это моя задача номер один. Если я могу сохранять себя и ещё и помочь кому-то - тогда ок, - подытожила Наталья Холоденко.
Подводя итог, чтобы понять, как научиться отказывать человеку и при этом не отказывать себе - необходимо в первую очередь думать о своем ресурсе.
Смотрите видео о том, как научиться говорить "нет" без чувства вины:
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