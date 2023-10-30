Дело 15 минут: как поднять ворс у старого ковра

Уже на протяжении нескольких десятков лет ковры есть почти в каждом доме, но даже самые современные ковры со временем могут потерять свою привлекательность.
Давайте рассмотрим 3 основных способов, которые помогут восстановить ворс на ковре.
Чистка снегом
Этот метод, хотя и не слишком очевиден, действительно работает. Расположите ковер лицевой стороной вверх и натрите его снегом. Затем аккуратно сметите снег веником и тщательно вытряхните и высушите ковер.
Раствор
Подготовьте смесь из перекиси, соды и жидкого мыла (в одинаковых пропорциях) в литре воды комнатной температуры. Предварительно пропылесосьте ковер, чтобы удалить пыль и грязь, затем равномерно распределите раствор.
Дождитесь полного высыхания, а затем пройдитесь по ковру жесткой щеткой, вычесывая ворс вверх. Закончите процесс пропылесосив ковер еще раз.
Пар
Для этого метода потребуется утюг с функцией отпаривания. Расчешите ворс, затем включите пар на 30 секунд на расстоянии 7-10 см от ковра. Повторите этот процесс 5-6 раз. Этот способ идеально подходит для выравнивания ворса, который может быть примятым мебелью.
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