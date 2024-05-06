Как отбелить старый тюль от серости и желтизны: бабушкин способ, о котором забыли

Белоснежный тюль на окнах - это не только опрятность и красота, но и уют в доме. Однако со временем под воздействием солнечного света, пыли и других факторов тюль теряет свою белизну, становится серой или желтоватой.
Если вы хотите больше узнать о способах отбеливания тюлей, прочитайте материал: Тюли станут белее снега: 5 простых и действенных советов.
Как стирать тюль с солью и содой
Одним из простых способов отбеливания тюли является использование соли и соды во время стирки. Соль помогает удалить пятна, а сода выступает как природный отбеливатель и нейтрализатор запахов. Этот метод не вредит ткани.
Ингредиенты:
- 5 столовых ложек соли;
- 5 столовых ложек пищевой соды;
- 10 литров воды.
В большой кастрюле вскипятите воду. Растворите в кипятке соль и соду. Затем снимите кастрюлю с огня и дайте немного остыть.
Окуните тюль в раствор, убедившись, что она полностью им пропитается. В растворе тюль необходимо оставить на 15-30 минут. После этого постирайте тюль вручную или в стиральной машине на деликатном режиме.
Сколько держать тюль в соленой воде?
Чтобы получить наилучший результат, держите тюль в соленой воде от 15 до 30 минут. Более длительное время замачивания может привести к повреждению ткани, поэтому важно не превышать его. Если тюль очень грязный, вы можете повторить процесс после первой стирки.
Можно ли отбелить тюль пищевой содой
Пищевая сода - это универсальное средство, которое можно использовать для чистки и отбеливания многих вещей, в том числе и тюли. Она не вредит ткани и обладает дезинфицирующими свойствами.
Как отбелить тюль кислородным отбеливателем
Кислородные отбеливатели считаются более безопасными для тюли по сравнению с хлорсодержащими. Они помогают не только отбеливать, но и удалять пятна и запахи.
Чтобы отбелить тюль кислородным отбеливателем:
- Добавьте кислородный отбеливатель в теплую воду (следуйте инструкциям на упаковке).
- Замочите тюль в растворе на 15-30 минут, после чего тщательно промойте чистой водой.
- Постирайте тюльв стиральной машине на деликатном режиме.
Перед использованием любого отбеливателя убедитесь, что он подходит для вашего типа ткани, и проведите тест на небольшом участке, чтобы убедиться, что он не повредит ткань или цвет.
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