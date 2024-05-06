Как отбелить старый тюль от серости и желтизны: бабушкин способ, о котором забыли

Вернуть изначальную белизну тюли, можно с помощью нескольких простых методов.

https://glavred.info/lifehack/kak-otbelit-staryy-tyul-ot-serosti-i-zheltizny-babushkin-sposob-o-kotorom-zabyli-10563026.html Ссылка скопирована

Бабушкин метод, который вернет тюлям белоснежность / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Белоснежный тюль на окнах - это не только опрятность и красота, но и уют в доме. Однако со временем под воздействием солнечного света, пыли и других факторов тюль теряет свою белизну, становится серой или желтоватой.

Если вы хотите больше узнать о способах отбеливания тюлей, прочитайте материал: Тюли станут белее снега: 5 простых и действенных советов.

Как стирать тюль с солью и содой

Одним из простых способов отбеливания тюли является использование соли и соды во время стирки. Соль помогает удалить пятна, а сода выступает как природный отбеливатель и нейтрализатор запахов. Этот метод не вредит ткани.

видео дня

Ингредиенты:

5 столовых ложек соли;

5 столовых ложек пищевой соды;

10 литров воды.

В большой кастрюле вскипятите воду. Растворите в кипятке соль и соду. Затем снимите кастрюлю с огня и дайте немного остыть.

Окуните тюль в раствор, убедившись, что она полностью им пропитается. В растворе тюль необходимо оставить на 15-30 минут. После этого постирайте тюль вручную или в стиральной машине на деликатном режиме.

Сколько держать тюль в соленой воде? Чтобы получить наилучший результат, держите тюль в соленой воде от 15 до 30 минут. Более длительное время замачивания может привести к повреждению ткани, поэтому важно не превышать его. Если тюль очень грязный, вы можете повторить процесс после первой стирки.

Можно ли отбелить тюль пищевой содой

Пищевая сода - это универсальное средство, которое можно использовать для чистки и отбеливания многих вещей, в том числе и тюли. Она не вредит ткани и обладает дезинфицирующими свойствами.

Как отбелить тюль кислородным отбеливателем

Кислородные отбеливатели считаются более безопасными для тюли по сравнению с хлорсодержащими. Они помогают не только отбеливать, но и удалять пятна и запахи.

Чтобы отбелить тюль кислородным отбеливателем:

Добавьте кислородный отбеливатель в теплую воду (следуйте инструкциям на упаковке). Замочите тюль в растворе на 15-30 минут, после чего тщательно промойте чистой водой. Постирайте тюль в стиральной машине на деликатном режиме.

Перед использованием любого отбеливателя убедитесь, что он подходит для вашего типа ткани, и проведите тест на небольшом участке, чтобы убедиться, что он не повредит ткань или цвет.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред