Натирают и кладут в мешочки: зачем смекалистые люди хранят мел на кухне

Простой, но эффективный метод избавит вас от необходимости использовать дорогостоящие бытовые химикаты.

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Как избавиться от запаха на кухне / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Мало кто знает, но у опытных хозяек всегда лежит мешочек с мелом в кухонном шкафу. Этот хитрый трюк может избавить от проблемы, которую не всегда может решить химия.

Кстати, ранее мы рассказывали, как сделать, чтобы жир не разлетался по всей кухне - с этим простым лайфхаком жарка станет более приятной и без хлопот.

Зачем хранить мел на кухне?

Мел обладает удивительным свойством впитывать запахи. Если ваши шкафчики со столовыми приборами начали "сохранять" затхлый дух, проблема решается просто. Просто натрите мел на терке и сложите в тканевый мешочек.

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Влажные вилки и ложки могут привести к неприятным запахам и даже сырости. Мел в этом случае становится вашим союзником. Положите полученный меловый порошок в мешочек и поместите его в проблемные шкафчики.

Простой, но эффективный метод избавит вас от необходимости использовать дорогостоящие бытовые химикаты и тщательно натирать поверхности вашего кухонного гарнитура. Примените этот необычный лайфхак и позвольте мелу спасти вашу кухню от неприятных запахов.

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