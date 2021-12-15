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Кто взорвал Успенский собор Киево-Печерской лавры - в фильме Таємничі манускрипти от 1+1 раскроют правду

15 декабря 2021, 18:52
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Исторический детектив расскажет зрителям о самых острых тайнах прошлого.

Успенский собор Киево-Печерской лавры / Пресс-служба

Уже 24 декабря в 23:10 на 1+1 выйдет новая часть исторического сыщика Акима Галимова Таємничі манускрипти, который станет продолжением документального цикла Україна. Повернення своєї історії.

В новом историческом детективе Таємничі манускрипти покажут сенсационные документы о подрыве одного из самых сакральных памятников украинской истории – Успенского собора Киево-Печерской Лавры. Долгое время, вплоть до наших дней, многие историки были убеждены, что храм уничтожили нацисты в 1941 году. Но сейчас появляется много фактов, свидетельствующих о том, что за преступлением стояла другая сила.

Кадры из исторического детектива Таємничі манускрипти / Пресс-служба

"Речь идет об уникальных донесениях спецслужб, сделанных в первые часы после подрыва собора. Советским историкам было удобно обвинить в уничтожении Успенского собора нацистов. Во-первых, они и так сплошное зло, во-вторых, взрыв произошел на 43-й день оккупации, советские войска на тот период были уже далеко от Киева. Но оказывается, что в архиве британской разведки долгие годы сохранялось перехваченное сообщение немцев, где речь шла о том, что, взрыв стал для них абсолютной неожиданностью", – комментирует Аким Галимов.

Для того, чтобы выяснить, что произошло, авторы детектива исследовали историю уничтожения других украинских церквей и нашли уникальные факты, которые проливают свет на причину подрыва Успенского собора в 1941 году.

Кроме того, в фильме авторы раскроют масштабную аферу: как прикрываясь антирелигиозной политикой, Москва воровала сакральные реликвии украинской нации. Речь идет о мозаике Дмитрия Солунского, находившейся в Михайловском соборе, которую перед его подрывом аккуратно сняли со стены и передали в Москву, где и сейчас она хранится в Третьяковской галерее.

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"Мозаика Димирия Солунского – шедевр времен Киевской Руси, что сейчас принадлежит к мировому наследию. Это было не просто изображением – это был сакральный образ для мировоззрения того времени на наших территориях. Имя святого вошло в пантеон княжеских имен и считалось одним из культовых. Безусловно, завладение такими артефактами, которые были частями культовых, недвижимых сооружений, могло стать причиной варварской политики коммунистов", - прокомментировал кандидат исторических наук, историки Александр Алферов.

Кадры из исторического детектива Таємничі манускрипти / Пресс-служба

Смотрите сенсационные открытия, которые раскрывают секреты нашей истории, уже 24 декабря в 23:10 на телеканале 1+1 в детективе Акима Галимова Таємничі манускрипти, который станет продолжением документального циклу Україна. Повернення своєї історії.

В четвёртом фильме автор исторических проектов Україна. Повернення своєї історії, Таємниці великих українців, Скарби нації Аким Галимов продолжит развенчивать мифы и раскрывать малоизвестные факты украинской истории, которые долгие века пытались стереть из памяти украинцев. Еще со школы знания истории Украины ограничиваются тремя эпохами: Киевская Русь, Козацька держава и борьба за независимость в конце 19 – начале 20 века. Из-за акцентов на этих эпохах из курса истории Украины выпадают целых 400 лет. Именно их историки называют "темным периодом украинской истории". Кажется, будто на украинских землях все это время ничего не происходило. Но так ли это? Ответы на главные вопросы расследования также объясняют многие события новейшей украинской истории, происходившие на наших глазах, и результатом которых стало восстановление духовной независимости Украины.

Кадры из исторического детектива Таємничі манускрипти / Пресс-служба

Фильм производится управлением оригинальных форматов 1+1 Production.

Сценарист и соведущий – Руслан Шарипов, режиссер фильма – Татьяна Шовкун, оператор – Екатерина Гуцол, сценарист – Владимир Омельченко.

Исполнительный продюсер – Станислав Зурахов

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