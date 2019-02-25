Почему Путин отдаст Курилы

Дмитрий Орешкин

Российский политолог

25 февраля 2019, 08:26

Вопрос Курильских островов всплыл не просто так - Кремлю очень нужны деньги.

Курилы, Россия
Путин готовит передачу Курил Японии

Сейчас территория, в отличие от XVIII и XIX веков, это не то, что приносит прибыль, а то, что приносит хлопоты и требует постоянного ухода и инвестиций. В XIX веке было так: ты присоединил территории – берешь оттуда ресурсы, рекрутов для ведения войны. Таким образом, было чем шире, тем обильнее.

А сейчас – нет. Сейчас для того, чтобы эта территория была конкурентоспособной, с точки зрения привлечения населения, туда нужно инвестировать. Это больное место для Владимира Путина.

В Украине, наверное, не обратили внимание, но на выборах в сентябре 2018 года был скандал с фальсификацией выборов в Приморском крае, на Дальнем Востоке. Путин на следующий день после голосования в Приморском крае, 10 сентября, сказал, что за 2017 год население Приморского края со столицей во Владивостоке уменьшилось на 17 тысяч человек. Сколько-то приехало, сколько-то уехало, но сальдо миграционного баланса – отрицательное. То есть люди оттуда уезжают: кто в Москву, кто в Сибирь, кто в Китай, кто дальше за рубеж. Так или иначе население уезжает, потому что социокультурная и экономическая среда обитания не выдерживает конкуренции с соседями. Для того, чтобы она выдерживала конкуренцию, туда нужно инвестировать. И много. И долго, на протяжении многих лет.

Читайте такжеПереговоры Путина о Курилах - урок для УкраиныУ российского государства средств для инвестиций в этот регион нет. Более того, когда начали строить мост в Крым (он стоил около 250 миллиардов рублей), пришлось остановить строительство моста через Лену в Якутию. А это – тоже болезненный вопрос, потому что в Якутии очень слаба инфраструктура, и оттуда люди тоже хотели бы уехать. Мост там так и не построили, потому что карман не бездонный.

Кроме того, у России нет технологий. И она находится под санкциями. В частности, у нее нет технологии бурения на шельфе, а для России это крайне важно. А у Японии есть технологии эффективного использования мусора. К слову, в России были очень болезненные социальные трения из-за того, что куда-то нужно девать городской мусор. Японцы умеют его перерабатывать и из него что-то полезное делать. Также у японцев есть большое количество свободных денег для инвестиций, и они бы с удовольствием их в какие-то проекты вкладывали.

Но все это спотыкается о неподписанный мирный договор с Японией.

Перед Путиным очень серьезная проблема: он очень хочет получить японские деньги. Он понимает: для того, чтобы удержать Дальний восток под контролем на фоне усиливающегося Китая, его нужно держать военными и силовыми структурами, а за все это нужно платить. Нужно, чтобы людям там жилось приятно, чтобы там были досуговые центры, театры, магазины, чтобы люди там не чувствовали себя оторванными от мира. Путин понимает, что ему больше негде взять денег.

Или вот Тихий океан. Понятно, что из чисто геополитических и даже военных соображений там нужно держать мощную ударную группировку. Соединенные Штаты через Тихий океан. Рядом Япония и Китай, который сильно растет. Нужно развивать эту территорию, но денег нет.

Читайте такжеПочему Путину так важно отдать Курилы ЯпонииПотому Путин принимает стратегическое решение – каким-то образом договариваться с Японией. Это мучительное решение, потому что у нас есть куча патриотов, которые будут орать: "Не отдадим ни пяди земли, политой кровью советских солдат!". Логика понятная.

Значит, Путин не может принять такое решение и подписать договор. Ему сначала нужно готовить общественное мнение. Долго и нудно. Он этим как раз и занимается. Он понемногу приучает общественное мнение к тому, что нужно как-то эту проблему решать: "Подумайте, дорогие товарищи. Нам нужно развивать собственные территории". Но то же советское большинство плохо понимает такие вещи как развитие территорий, но хорошо понимает присоединение территорий – для него это значит, что мы крутые и богатые. А то, что за это нужно платить, в том числе из кармана пенсионеров, в голове пока не укладывается. Хотя если спокойно подумать, можно понять.

Из-за чего Британия спокойно рассталась с Британской империей? Она поняла, что для того, чтобы поддерживать мирные отношения между, условно говоря, Индией и Пакистаном, ей нужно там держать огромное количество солдат, огромное количество людей, вкладывать туда огромное количество денег. А лучше было бы сосредоточиться на своих островах и их развивать. В итоге, под давлением экономических обстоятельств Британия отошла от идеи Британской империи и сконцентрировала внимание на развитии собственных островов.

В России будет примерно та же траектория, но не так скоро. Пока что большинство населения считает, что, наоборот, хорошо бы от Японии еще что-нибудь "откусить".

Путину нужно менять ситуацию. И делать это быстро. Он должен разжевать и объяснить российскому обществу логику этих событий. Поэтому мы и наблюдаем такой "вальс" вокруг этих островов: с одной стороны, звучат слова о том, что Россия их не отдаст, но с другой – если бы было не о чем говорить, то вряд ли бы в РФ приезжал господин Абэ. Сейчас пока ничего особенно они не подпишут. Летом будет саммит, на нем переговоры немного продвинутся вперед. Путин – опытный человек и понимает, что такие вещи резко делать нельзя.

Это господин Гиркин готов задействовать все средства, в том числе незаконные, чтобы защитить эту "пядь русской земли". Он деньги считать не умеет, а Путин – умеет. Он проглотил Крым, его же надо переварить, и туда нужно вложить чертову прорву денег. "ДНР" и "ЛНР" присоединить к России он уже не может – кишка тонка. А тут созревают проблемы в Сибири. Понятно, что в этой ситуации с Японией как-то нужно договариваться. Вопрос только в том, как это представить народонаселению.

Естественно, всю эту историю с японцами и островами нужно будет преподнести как большую удачу, как будто россияне японцев "нагнули". Но все это требует времени и пропагандистской работы. Нужно создать ощущение, что Россия не уступила, а, поскольку она богатая, сильная и могучая, пожалела японцев. Наверное, это и будет делаться, потому что денег нет.

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Япония Владимир Путин Синдзо Абэ Курильские острова Дмитрий Орешкин
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