Освобождение Цемаха: почему мне плевать на Голландию и MH17

Цемаха обменяют на узников Кремля, несмотря на просьбы Голландии / Reuters

В прошлом году, после поездки в Украину, я был возмущен тем, сколько времени автобусы стоят на границе с Польшей. Потому что через многочасовое ожидание водители потом едут с нарушениями, и иногда погибают пассажиры таких автобусов. В последствии я узнал, что это вина не украинцев, а поляков, которые умышленно затягивают проверки.

Простаивая по 7 часов на границе, я хорошо слышал, как общаются между собой польские пограничники. Слова "*бана курва" не нуждаются в переводе. Такое себе польское, то есть европейское быдло. При исполнении служебных обязанностей.

Теперь резко переключаемся на волну возмущения тем, как Украина не отстояла интересы Голландии, отдавая фигуранта по делу сбитого Боинга рейса MH17 Владимира Цемаха.

Читайте такжеОсвобождение Цемаха - "трэшняк", от которого Украине будет больноНе отстояла и хрен с ними, с интересами Голландии, скажу я, забегая вперед.

Ведь я могу вспомнить свои одиночные протестные акции здесь, в Германии, в самые тяжелые для Украины времена. Поддерживали ли меня европейцы? Или беспокоила ли их и ваша война? Скорее нет, чем да. Я тогда хорошо почувствовал на своей шкуре, что среднестатистическому европейцу плевать на проблемы человека с желто-голубым куском ткани.

А еще я могу вспомнить каждый раз, когда приходится унижаться, выпрашивая у Германии разрешения на пребывание для моей украинской жены. Я - частично этнический немец и мне Германия после выигранного многолетнего судебного процесса не может отказать в праве на пребывание. А за моих родных приходится регулярно унижаться.

Государство Германия каждый раз делает вид, будто я и мои родные - последнее никто в мире, и гоняет одним и тем самым кругом: принеси документы, докажи право, уплаты взносов.

Государство Германия регулярно показывает мне, что я - пустое место.

Я настолько хорошо это усвоил, что теперь хочу поделиться с вами. Поделиться своей незначительностью со всем миром.

Но это все был контекст. Месседж вот он: вы ничем от меня не отличаетесь.

Вы тоже - пустое место. Не забывайте об этом в туристическом пылу вдохновения.

Вы здесь никто.

И я вижу ситуацию так. Никого в Европе не волнуют проблемы украинцев, а Украина должна решать проблемы озабоченных голландцев или кого угодно еще? Потому что они европейцы? Первый сорт? Потому что казаться важнее, чем быть?

Читайте такжеОбмен пленными: чем Украина заплатит за свободу узников КремляСпросите себя, есть ли для вас здесь место, кроме как дешевой рабсилы?

Нет. Европа уже переполнена всеми. Уже некуда бежать от всех различных разноцветных желающих стать европейцами.

Европе украинцы нужны исключительно для того, чтобы заработать на них деньги. Потому что только этот формат отношений остается, когда исчезает эйфория.

Именно поэтому, я поддерживаю решение Зеленского отдать Цемаха в обмен на украинцев.

И плевать на эту Голландию. У них все хорошо. Или плохо. Вас это не должно интересовать. Решайте свои проблемы сами. А Голландия уже взрослая. Пусть свои проблемы решает сама.

В конце концов, Голландия могла бы просто предложить за Цемаха деньги. Но деньги в Европе - это святое. Значительно святее, чем жизнь каких-то третьесортных украинцев.