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Почему Украина такая бедная

Андрей Головачев

политический эксперт

4 ноября 2019, 09:07

Украина промышленная закончилась. Вместе с ней закончился и высокий образовательный уровень всего населения.

Выпускной 02

Для начала справка: В 1995г американская психологическая ассоциация опубликовала доклад: "Интеллект: известное и неизвестное", в котором доказывала, что национальный IQ прямо коррелирует с уровнем ВВП. То есть чем выше у страны средний IQ, тем выше ее ВВП и наоборот.

В Украине и Молдове самые низкие уровни ВВП в Европе. Вывод о среднем IQ этих двух стран, увы, напрашивается сам собой.

Вывод: Хотите повысить уровень жизни в Украине, работайте над повышением среднего IQ всего общества Поменьше квасного патриотизма при воспитании детей - побольше практик проблемного мышления.

В том же вышеупомянутом докладе американской психологической ассоциации утверждается, что:

  • 29 % различий в производительности труда объясняется при помощи IQ, причем эффект сказывается также и на профессиях, основанных на физической активности. Это может объясняться более быстрым приобретением знаний и навыков людьми с высокими показателями теста
  • IQ объясняет около одной четверти различий между людьми в социальном статусе и одну шестую разницы в доходе
  • IQ имеет существенное влияние на доход человека вне зависимости от семьи и социального класса, в которых человек вырос
  • Среди людей с более высоким IQ показатель смертности обычно ниже, они реже страдают заболеваниями, что, видимо, объясняется более высокими доходами и рассудительностью.

Читайте такжеПочему Украина еще долго будет оставаться беднейшей страной ЕвропыВсе эксперты отмечают что общий уровень образования молодежи по сравнению с их сверстниками 30-летней давности катастрофически снизился. В массе своей молодежь уже ничего не знает о физике, химии, истории, биологии, географии, математике и т.д. Многие путаются даже в таблице умножения и, как показывает ЗНО, половина выпускников не в состоянии выполнить даже самые элементарные упражнения на сокращение дробей

Вне всякого сомнения, эта тенденция носит объективный характер и отражает изменение характера труда в нынешней Украине по сравнению с Украиной Советской. Это проявление общественной саморегуляции - если в советское время большинство трудоустраивалось или стремилось трудоустроиться на производстве или в многочисленные КБ и НИИ, почтовые ящики (кто знает, тот поймет), то сейчас основная часть населения трудоустраивается в сфере услуг и торговли, где напряжение интеллекта не требуется, а требуются примитивные навыки, стандартные и вежливые как на кассе в "Метро".

Украина промышленная закончилась. Вместе с ней закончился и высокий образовательный уровень всего населения. На смену ей пришла Украина торгово-сервисная с ее примитивным уровнем образования

Спрос рождает предложение. В западных странах, в Китае, Японии и России есть спрос на сотрудников с высоким IQ, потому что эти страны реально занимаются наукой. В Украине такого спроса нет. Поэтому люди и не вкладываются в собственное интеллектуальное развитие, а стараются сделать карьеру на "патриотизме" и общественной активности.

ЗНО Андрей Головачев Украина
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