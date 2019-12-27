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В США поняли, что Беларусь скоро может исчезнуть

27 декабря 2019, 06:50

Если Путину удастся присоединить Беларусь, то уже на следующий день после аншлюса он займётся Украиной.

Лукашенко и Путин
Лукашенко и Путин / Фото: Белта

Американский государственный секретарь Майк Помпео может посетить Беларусь уже в начале января.

Если эта информация подтвердится, Помпео станет вторым за несколько месяцев высокопоставленным американским чиновником, который прибудет в Минск и встретится с президентом Александром Лукашенко. И это при том, что на протяжении десятилетия между Соединенными Штатами и Беларусью не то что не было официальных контактов на высшем уровне - даже послов и тех не было.

То, что на этом фоне Минск посещает вначале советник президента США по национальной безопасности, а теперь и государственный секретарь, означает одно: в Вашингтоне опасаются, что Беларусь может просто исчезнуть. Ведь американские политики привыкли доверять не публичным заявлениям и не слухам из телеграмм-каналов, а информации своих разведывательных служб. И они не могут не принимать, что у аншлюса  Беларуси могут быть свои последствия. И с политической, и с военной точки зрения. И они пытаются не просто удержать Александра Лукашенко от этого аншлюса - ясно ведь, что и сам белорусский президент ему противится - но и  показать Кремлю, что в Вашингтоне обеспокоены не на шутку.

Читайте такжеПри захвате Беларуси Путин сделает ставку на местных уголовниковВ Москве тоже это хорошо понимают - и поэтому так спешат, поэтому так давят на Лукашенко, поэтому стараются напомнить миру о преступлениях его режима за последние 25 лет. Но и тут ситуация выглядит не так просто, как она могла бы выглядеть, например, при президенте Бараке Обаме. Потому что Дональд Трамп потому и готов разговаривать с Владимиром Путиным, что его интересует в первую очередь "сделка", а не ценности. И в случае с Лукашенко американский президент интересуется прежде всего тем, что в случае исчезновения Беларуси получит Россия и что потеряет Америка.

Для Киева визит Помпео в Минск важен уже хотя бы потому, что каждый день, который отдаляет белорусский аншлюс, является для Украины шансом выстоять. Если Путину удастся присоединить Беларусь, то уже на следующий день после аншлюса он займётся Украиной, ее поглощением. Займётся куда более серьезно, чем до сих пор. Потому что Союзное государство, в состав которого войдут только Беларусь и Россия, Путину совершенно не интересно.

Российской империи без Украины не бывает по определению.

Виталий Портников, журналист, для Эспресо

Россия США Беларусь Виталий Портников Александр Лукашенко Владимир Путин Майк Помпео Украина
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