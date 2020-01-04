Вечный Путин: чего на самом деле стоит опасаться Украине

Чем дольше Путин будет царствовать в России, тем труднее будет происходит транзит власти / УНИАН

20 лет назад, 31 декабря 1999 года, под Новый год, президент России Ельцин, неожиданно для всех, вдруг отказался от власти и назвал своим преемником молодого и неопытного политика-чекиста Владимира Путина. И вот уже 20 лет Россией правит один и тут же человек - президент Путин и никто в стране и за рубежом не знает, как долго продлится его правление.

В этом самая главная проблема российской политики и ее модели государственного авторитаризма. С одной стороны, вечная стабильность и быстрое принятие решений, чудовищная концентрация власти, что естественно для истории России. А с другой стороны, в связи с господством Путина, - отсутствие каких-либо прогрессивных изменений, рост агрессивности и авторитаризма, явное сужение социально-экономических и международных перспектив России и угроза изоляции. Отсутствие приемлемого политического будущего России больше тревожит ее элиту, чем ее население.

Читайте такжеПутин действует в Украине как заурядный террористСмена власти - самая трудная проблема любого авторитаризма. Как правило, многолетний лидер стареет, слабеет, глупеет, совершает ошибки, но не отходит из власти. При всей свой внешней привлекательности, авторитаризм не предполагает, не имеет встроенных в систему механизмов спокойной и легитимной смены институциональной и персональной власти. И с этой проблемой не может справиться, ни сам многолетний Лидер нации, ни его окружение.

Как правило, этим обстоятельством активно пользуются внешнеполитические игроки. Поэтому, чем дольше Путин будет царствовать в России, тем труднее будет происходит транзит власти, переход к новой власти и новому имени лидера. Отсюда, повторяющиеся в России в переходной эпохе серия дворцовых переворотов или неопределенное состояние государства "смутного времени". Все все понимают, а сделать ничего не могут.

Нас же должно беспокоить не многолетие Путина и его нарастающая агрессивность по отношению к Украине, а тяжесть и опасность переходного периода в России, от одного авторитарного правителя к другой группе власти, которая неизбежно будет отражаться на обострении отношений между нашими странами. Ибо Украина, вне своего желания, прочно стала одним из основных источников и факторов внутриполитической борьбы за власть, как в США, так и России. А не только традиционной площадкой геополитического соперничества великих государств за контроль над Евразией в 21 веке. Что потребует появления в Украине крайне мужественных и профессиональных политиков у власти.