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Чем аукнется Украине война на Ближнем Востоке

Олег Жданов

Военный эксперт, полковник запаса

9 января 2020, 06:54

Войны едва ли удастся избежать – слишком много крупных мировых игроков заинтересованы в ней.

Иран
Полковник запаса объяснил, чем опасен для Украины кризис на Ближнем Востоке / Фото: Reuters

Кризис на Ближнем Востоке, разразившийся после убийства Соединенными Штатами иранского генерала Касема Сулеймани, прямых последствий для Украины иметь не будет, так как отношения с Ираном у нашего государства весьма отдаленные.

А вот косвенные последствия – будут, и весьма серьезные.

Первое из них связано с выходом Ирана из ядерной сделки 2015 года, о чем иранское правительство заявило вскоре после убийства Сулеймани. Для Украины это чревато тем, что она может получить еще одно ядерное государство довольно близко к своим границам. Иран к нам намного ближе, чем США. И в случае масштабного ближневосточного конфликта с применением ядерного оружия (которое, к примеру, есть у Израиля), Украина, находясь на довольно небольшом расстоянии от одной из сторон конфликта, может пострадать.

Читайте такжеСША в Иране окончательно уничтожают остатки авторитета ПутинаВторое. Иран является страной, которая влияет на мировые цены на углеводороды. А любая дестабилизация на Ближнем Востоке приводит к скачку цен на нефть, что мы наблюдаем и сейчас. В экономическом и финансовом плане это может больно ударить по Украине, так как она себя практически не обеспечивает энергоресурсами собственной добычи. У нас все покупное – и газ, и нефть.

Цена на нефть после убийства Сулеймани начала расти, причем серьезными темпами. Естественно, Россия из-за этого "подпрыгивает от радости". Однако, на самом деле, поводов для радости – мало: экономисты подсчитали, что, если цены на нефть вырастут до 90 долларов за баррель, начнется стагнация мировой экономики с инфляцией на уровне 3-4%. А это – мировой обвал, мировой кризис. Причем кризис – не финансовый, а экономический, что намного серьезнее и глубже.

В этом случае такие страны, как Украина, то есть страны со слабо развитой экономикой, пострадают в первую очередь.

Таковы основные угрозы, которыми чреват для Украины кризис на Ближнем Востоке.

Отдельно следует сказать и о крушении украинского самолета в Иране. Звучит несколько версий. И военная версия – о том, что самолет был сбит ракетой, выпущенной иранской системой ПВО – я считаю наименее вероятной и правдоподобной. Поскольку авиакатастрофа произошла неподалеку от столичного аэропорта Ирана, который находится в глубине страны и который, как правило, прикрыт стационарными средствами ПВО. Рейс самолета, который потерпел крушение, рейс по расписанию. А система оповещения "свой-чужой", дает всю информацию о том, какой это борт и какой номер рейса, сразу же, как только самолет оторвался от земли. Просто так ракеты никто не переводит в боевой режим. Принятие решение о пуске ракеты – это многоступенчатая процедура. Потому версия о том, что иранские ПВО случайно нажали кнопку, выпустившую ракету, что сбила Боинг – это полный бред.

Читайте такжеЧем конфликт США и Ирана грозит Украине и всему мируТакже версия о том, что разведывательно-диверсионная группа дошла до Тегерана с переносным зенитно-ракетным комплексом (как было на Донбассе) и выстрелила в наш самолет – тоже бред. Разве что агенты "Моссада" могут перемещаться так. Да и то, по отдельности и очень редко. Так как система контрразведки в Иране хорошо развита. Потому эта версия тоже отпадает.

Версия с американским дроном, с которым столкнулся наш самолет – это вообще нечто из области фантастики. Поднять дрон на высоту 2,5 тысячи метров и попасть в двигатель самолета практически нереально. Сегодня таких дронов не существует.

Беспилотник? Да, возможно. Но беспилотник был бы виден и средствами ПВО.

Так что основная версия причины гибели украинского самолета в Иране – техническая, на мой взгляд.

Кроме того, многие опасаются, что на фоне эскалации на Ближнем Востоке Россия станет играть на противоречиях между Евросоюзом и США и станет сближаться с Европой. Однако, на мой взгляд, Украине не стоит особо опасаться сближения РФ и ЕС, потому что Европа особо не влияет на Украину. Украина управляется "вашингтонским обкомом", в основном – представителями Демократической партии.

США настолько глубоко вошли в нашу страну, столько денег в нее вложили, что выйти отсюда им уже нереально. На территории Украины уже расположены три разведуправления США, причем очень крупных – с криптографией, с шифрованием, высшей степени секретности. Есть и база НАТО в Очакове. Есть постоянное представительство НАТО в Украине, проводятся постоянные учения. Так, например, вскоре стартуют совместные учения, которые будут продолжаться полгода. Постоянно в кулуарах идут разговоры о создании, так называемого, "восточного НАТО" в случае если Европа начнет раскалываться на "Европу двух скоростей". А такие лидеры, как Макрон, постоянно муссируют эту идею, чтобы сбросить балласт восточных европейских стран, которые менее развиты и не так интенсивно развиваются экономически, как Старая Европа.

Безусловно, Россия будет пытаться поссорить нас и США, войти в союз с Европой, чтобы забрать Украину под свое крыло. Фактически идет битва за Украину, но пока США в ней побеждают.

Читайте такжеНадо ли готовиться к масштабной войне на Ближнем ВостокеЧто касается дальнейшего развития событий на Ближнем Востоке, то я сомневаюсь, что трезвый рассудок возьмет верх. Слишком много игроков заинтересованы в этой войне.

Однако не надо преувеличивать и паниковать – это не будет третья мировая. Скорее всего, это будет даже безъядерная война: на сегодняшний день реальные ядерные боезаряды есть только у Израиля, и то, мы даже не знаем, сколько и каких, т.к. Израиль держит это в секрете. Иран только выходит из ядерной сделки 2015 года, и, если даже он сейчас начнет обогащать уран усиленными темпами, то, может быть, к концу года они начнут собирать ядерные боезаряды.

На сегодняшний день мировая система управления государствами – финансовый капитализм – полностью изжила себя. Мы попали в турбулентный период – в переход от финансового капитализма к промышленному (или экономическому). Чтобы сменить этот миропорядок и перейти к транснациональным корпорациям и национальным структурам, есть два способа – глобальный финансовый кризис и большая региональная война.

Региональная война – как раз вроде той, что мы наблюдаем на Ближнем Востоке. Она может послужить катализатором для слома старого миропорядка и построения нового. Судя по тому, что толстосумы не очень хотят расставаться со своими деньгами и зачеркивать нули в своих счетах, выбран вариант региональной войны. А если еще учесть, что война на Ближнем Востоке практически не касается цивилизованного мира (она ведь не предусматривает непосредственного участия в ней Европы и других крупных стран, кроме Израиля), то мировых бонз капитализма это вполне устроит. А дальше на основании этой войны они переделять сразу несколько сфер влияния в мире, начиная с рынка добычи углеводородов и заканчивая рынками сбыта товаров потребления.

Олег Жданов, военный эксперт, полковник запаса, специально для Главреда

Россия война США Европа авиакрушение авиакатастрофа кризис Иран МАУ ядерное вооружение Ближний Восток экономический кризис Касем Сулеймани Олег Жданов
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