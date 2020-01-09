Чем аукнется Украине война на Ближнем Востоке

Полковник запаса объяснил, чем опасен для Украины кризис на Ближнем Востоке / Фото: Reuters

Кризис на Ближнем Востоке, разразившийся после убийства Соединенными Штатами иранского генерала Касема Сулеймани, прямых последствий для Украины иметь не будет, так как отношения с Ираном у нашего государства весьма отдаленные.

А вот косвенные последствия – будут, и весьма серьезные.

Первое из них связано с выходом Ирана из ядерной сделки 2015 года, о чем иранское правительство заявило вскоре после убийства Сулеймани. Для Украины это чревато тем, что она может получить еще одно ядерное государство довольно близко к своим границам. Иран к нам намного ближе, чем США. И в случае масштабного ближневосточного конфликта с применением ядерного оружия (которое, к примеру, есть у Израиля), Украина, находясь на довольно небольшом расстоянии от одной из сторон конфликта, может пострадать.

Читайте такжеСША в Иране окончательно уничтожают остатки авторитета ПутинаВторое. Иран является страной, которая влияет на мировые цены на углеводороды. А любая дестабилизация на Ближнем Востоке приводит к скачку цен на нефть, что мы наблюдаем и сейчас. В экономическом и финансовом плане это может больно ударить по Украине, так как она себя практически не обеспечивает энергоресурсами собственной добычи. У нас все покупное – и газ, и нефть.

Цена на нефть после убийства Сулеймани начала расти, причем серьезными темпами. Естественно, Россия из-за этого "подпрыгивает от радости". Однако, на самом деле, поводов для радости – мало: экономисты подсчитали, что, если цены на нефть вырастут до 90 долларов за баррель, начнется стагнация мировой экономики с инфляцией на уровне 3-4%. А это – мировой обвал, мировой кризис. Причем кризис – не финансовый, а экономический, что намного серьезнее и глубже.

В этом случае такие страны, как Украина, то есть страны со слабо развитой экономикой, пострадают в первую очередь.

Таковы основные угрозы, которыми чреват для Украины кризис на Ближнем Востоке.

Отдельно следует сказать и о крушении украинского самолета в Иране. Звучит несколько версий. И военная версия – о том, что самолет был сбит ракетой, выпущенной иранской системой ПВО – я считаю наименее вероятной и правдоподобной. Поскольку авиакатастрофа произошла неподалеку от столичного аэропорта Ирана, который находится в глубине страны и который, как правило, прикрыт стационарными средствами ПВО. Рейс самолета, который потерпел крушение, рейс по расписанию. А система оповещения "свой-чужой", дает всю информацию о том, какой это борт и какой номер рейса, сразу же, как только самолет оторвался от земли. Просто так ракеты никто не переводит в боевой режим. Принятие решение о пуске ракеты – это многоступенчатая процедура. Потому версия о том, что иранские ПВО случайно нажали кнопку, выпустившую ракету, что сбила Боинг – это полный бред.

Читайте такжеЧем конфликт США и Ирана грозит Украине и всему мируТакже версия о том, что разведывательно-диверсионная группа дошла до Тегерана с переносным зенитно-ракетным комплексом (как было на Донбассе) и выстрелила в наш самолет – тоже бред. Разве что агенты "Моссада" могут перемещаться так. Да и то, по отдельности и очень редко. Так как система контрразведки в Иране хорошо развита. Потому эта версия тоже отпадает.

Версия с американским дроном, с которым столкнулся наш самолет – это вообще нечто из области фантастики. Поднять дрон на высоту 2,5 тысячи метров и попасть в двигатель самолета практически нереально. Сегодня таких дронов не существует.

Беспилотник? Да, возможно. Но беспилотник был бы виден и средствами ПВО.

Так что основная версия причины гибели украинского самолета в Иране – техническая, на мой взгляд.

Кроме того, многие опасаются, что на фоне эскалации на Ближнем Востоке Россия станет играть на противоречиях между Евросоюзом и США и станет сближаться с Европой. Однако, на мой взгляд, Украине не стоит особо опасаться сближения РФ и ЕС, потому что Европа особо не влияет на Украину. Украина управляется "вашингтонским обкомом", в основном – представителями Демократической партии.

США настолько глубоко вошли в нашу страну, столько денег в нее вложили, что выйти отсюда им уже нереально. На территории Украины уже расположены три разведуправления США, причем очень крупных – с криптографией, с шифрованием, высшей степени секретности. Есть и база НАТО в Очакове. Есть постоянное представительство НАТО в Украине, проводятся постоянные учения. Так, например, вскоре стартуют совместные учения, которые будут продолжаться полгода. Постоянно в кулуарах идут разговоры о создании, так называемого, "восточного НАТО" в случае если Европа начнет раскалываться на "Европу двух скоростей". А такие лидеры, как Макрон, постоянно муссируют эту идею, чтобы сбросить балласт восточных европейских стран, которые менее развиты и не так интенсивно развиваются экономически, как Старая Европа.

Безусловно, Россия будет пытаться поссорить нас и США, войти в союз с Европой, чтобы забрать Украину под свое крыло. Фактически идет битва за Украину, но пока США в ней побеждают.

Читайте такжеНадо ли готовиться к масштабной войне на Ближнем ВостокеЧто касается дальнейшего развития событий на Ближнем Востоке, то я сомневаюсь, что трезвый рассудок возьмет верх. Слишком много игроков заинтересованы в этой войне.

Однако не надо преувеличивать и паниковать – это не будет третья мировая. Скорее всего, это будет даже безъядерная война: на сегодняшний день реальные ядерные боезаряды есть только у Израиля, и то, мы даже не знаем, сколько и каких, т.к. Израиль держит это в секрете. Иран только выходит из ядерной сделки 2015 года, и, если даже он сейчас начнет обогащать уран усиленными темпами, то, может быть, к концу года они начнут собирать ядерные боезаряды.

На сегодняшний день мировая система управления государствами – финансовый капитализм – полностью изжила себя. Мы попали в турбулентный период – в переход от финансового капитализма к промышленному (или экономическому). Чтобы сменить этот миропорядок и перейти к транснациональным корпорациям и национальным структурам, есть два способа – глобальный финансовый кризис и большая региональная война.

Региональная война – как раз вроде той, что мы наблюдаем на Ближнем Востоке. Она может послужить катализатором для слома старого миропорядка и построения нового. Судя по тому, что толстосумы не очень хотят расставаться со своими деньгами и зачеркивать нули в своих счетах, выбран вариант региональной войны. А если еще учесть, что война на Ближнем Востоке практически не касается цивилизованного мира (она ведь не предусматривает непосредственного участия в ней Европы и других крупных стран, кроме Израиля), то мировых бонз капитализма это вполне устроит. А дальше на основании этой войны они переделять сразу несколько сфер влияния в мире, начиная с рынка добычи углеводородов и заканчивая рынками сбыта товаров потребления.

Олег Жданов, военный эксперт, полковник запаса, специально для Главреда