Чем конфликт США и Ирана грозит Украине и всему миру

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Последствия кризиса на Ближнем Востоке будут зависеть от того, как будет развиваться ситуация. Соответственно, если будет увеличение накала в виде обмена ударами и с учетом того, что Трамп готов играть на повышение ставок в контексте его избирательной кампании и импичмента, то в этом случае Украине грозят последствия во многих аспектах.

Первый аспект – экономический. Если ситуация будет развиваться в сторону более серьезного конфликта, когда Штаты вместе с союзниками (например, Израилем) станут наносить воздушные удары по Ирану и по его инфраструктуре, то, конечно, это приведет к скачку цен на нефть и, как следствие, это будет иметь серьезные, как минимум – краткосрочные последствия в плане повышения цен на нефтепродукты со всеми вытекающими для нашей экономики.

Читайте такжеВойна между Ираном и США может начаться в любой моментВторой аспект – геополитический, потому что видно, что для американцев Украина еще больше сместится с фокуса и вместо этого в центре внимания США вновь окажется Ближний Восток. Со своей стороны, в США присутствует внутреннее лобби, которое выступает против эскалации, тем более, что Трамп как раз играл на том, чтобы уходить из Ирана и Ирака. И сейчас, по сути, когда парламент Ирака обратился с требованием того, чтобы американцы ушли, мы видим, что США наоборот продолжает перебрасывать войска на Ближний Восток, что явно не говорит об их желании уходить из региона, который для них критически важен.

Трампу, в свою очередь, будет важно заблокировать либо же минимизировать поддержку Ирана со стороны россиян. Если же ситуация пойдет по затухающему сценарию, то ничем принципиально иным для Украины это не обернется. Однако именно этот сценарий может стать для Украины самым тяжелым, так как американцы будут меньше ввязываться в дела нашего региона, так как в США могут смириться с тем, что Украина входит в круг интересов Германии и России и потому будут требовать каких-то уступок относительно регионов Ближнего и Среднего Востока. При этом, если Россия станет уж слишком защищать Иран, то для Украины такой расклад может быть относительно удачным, если не считать того факта, что Украина может стать государством, оказавшимся на передовой борьбе. И в этом случае США может усилить нашу поддержку.

Читайте такжеКиев в обмен на Тегеран: почему Трамп близок к сделке с ПутинымНу и третий аспект, при котором эскалация будет вялотекущей – например, если иранцы задержат какой-то нефтяной танкер, нанесут удары беспилотниками и т.д. – рисков для Украины не так много. Панические настроения, несомненно, будут присутствовать, но они будут кратковременными.

Что же касается мира, то в случае масштабной эскалации, он может войти в серьезный конфликт, схожий с тем, который произошел в 1914 году, так как у каждой из сторон есть союзники или заинтересованные страны, которые их поддерживают. Так, например, за Ираном маячит Китай, который зависит от поставок нефти оттуда, россияне, хоть и не заинтересованы в падении Ирана, но также и не являются его мощным союзником. Скорее, Иран и Россия время от времени тактически подыгрывают друг другу, несмотря на противоречия (как это ранее было и в Сирии, где у Ирана и России интересы не полностью совпадали). С другой стороны, у США тоже есть союзники в лице Израиля и других стран, у которых есть серьезные конфликты с Ираном.

То есть в принципе маховик начинает раскачиваться ввиду вовлеченностей игроков в дела друг друга. В ситуации с Ираном сейчас все то же самое – на каком-то этапе легко потерять управляемость процессов и свалиться в более масштабную эскалацию. Потому сейчас важно, чтобы обе стороны не заигрались в этот конфликт и не открыли ящик Пандоры, грозящий миру третьей мировой.

Юрий Романенко, Руководитель политических программ Украинского института будущего, специально для Главреда