Безумная идея: зачем Трамп задумал расширение НАТО

Эксперт объяснил, почему к идее Трампа о расширении НАТО за счет Ближнего Востока не следует относиться серьезно / Reuters

NATO-ME – именно так президент США предложил переименовать НАТО и включить в Альянс страны Ближнего Востока. ME как раз и означает Middle East, то есть Ближний Восток. По мнению Трампа, это необходимо для того, чтобы противостоять вызовам в этом регионе, в частности, ИГИЛ.

НАТО – это организация, объединяющая евроатлантические страны. То есть уже в самом названии содержится указание на территорию распространения деятельности этого альянса.

Однако история знает примеры, когда деятельность НАТО выходила за эти границы. Например, операция Североатлантического альянса в Афганистане после террористической атаки на башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.

В какой-то момент НАТО считал своим главным врагом международный терроризм, который может действовать по всему земному шару, а не только в зоне ответственности Альянса. Потому, в принципе, предпосылки для расширения деятельности НАТО в других регионах были.

Однако данное заявление Дональда Трампа было в большей мере рассчитано на медийный эффект, нежели на серьезную дальнейшую работу в этом направлении. Ближний Восток – это просто актуальная тема сегодня. Иран, Ирак, боевые действия на Ближнем Востоке – все это вновь стоит на повестке дня. А ракетные атаки обсуждались Трампом с генеральным секретарем НАТО, и именно после этой встречи прозвучало это заявление американского президента.

Читайте такжеЧем кризис на Ближнем Востоке выгоден РоссииНа мой взгляд, к этим словам Трампа не стоит относиться серьезно, поскольку единственной страной Ближнего Востока, которая могла бы стать членом НАТО, является Израиль. Другие страны этого региона НАТО вряд ли сможет принять по их внутренним параметрам.

Израиль, в свою очередь, вряд ли бы согласился вступить в НАТО в виду своих собственных региональных проблем, которые для этого государства являются приоритетными.

В любом случае, членство Израиля в Альянсе, если теоретически представить такую ситуацию, едва ли привело бы к серьезному укреплению мира и безопасности на Ближнем Востоке. Скорее, это привело бы к обратному эффекту: такой шаг только мобилизовал бы противодействие таких стран, как Иран, и, возможно, ряда других, которые, собственно, и поддерживают международный терроризм, финансируют и спонсируют его. У таких стран только вырастет мотивация для осуществления новых террористических атак в случае расширения НАТО за счет ближневосточного государства.

Так что, на мой взгляд, слова о необходимости расширения НАТО за счет стран Ближнего Востоке – это не более чем интересное высказывание Дональда Трампа. Одно из многих, которыми он любит делиться через Твиттер.

Владимир Горбач, политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества, специально для Главреда