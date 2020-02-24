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В бой идут одни старики

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

24 февраля 2020, 10:15

Америка явно забыла и своем славном прошлом, и своем тревожном будущем.

Трамп
У Трампа есть все шансы вновь стать президентом США / Reuters

Американская демократия не перестает удивлять - за будущее глубоко больной Америки яростно дерутся одни старики.

Этот политический парадокс будет иметь далекие внутриполитические и геополитические последствия. Так, например, на американских гонках в президентских выборах в 2020 вырисовывается интересная ситуация. Два ближайших исторических и стратегических партнера по евроатлантическому сотрудничеству - США, и Великобритания могут получить прямо противоположные, по своим политическим ориентациям и возрасту, глав государства.

Если на выборах в Великобритании Борис Джонсон (55 лет) уверенно разгромил лидера лейбористов, старого социалиста Джемери Корбина (70 лет), то в США на президентских выборах, от имени демократической партии, к власти рвется закоренелый и старый социалист Берни Сандерс (78 лет), которому, в лучшем случае, надо вспомнить о Боге, в худшем случае - о написании мемуаров.

Демократическая партия США, всегда ориентированная в свои президентских кампаниях на молодежь и цветных избирателей, впервые придется выбирать между двумя "древними" кандидатами политиками – бедняком и социалистом Берни Сандерсом (78 лет) и миллиардером и консерватором Майклом Блумбергом (78 лет). И тот, и другой соперник на президентских выборах 2020 года устраивает оригинального лидера республиканцев США "молодого" Дональда Трампа (73 года).

В этом случае, Америке не поможет даже его вечный "уравнитель шансов" - кольт или придётся надеется на чудесную помощь американской медицины. А ведь есть еще такие невидимые вероятные "помощники" американских гонок за президентской властью, как яд "Новичок" или огромные деньги.

Америка явно забыла и своем славном прошлом, и своем тревожном будущем. Все равно, в ноябре 2020 года США придется выбирать будущее Америки 21 века среди "бессмертных" стариков, которые чисто случайно оказались на выборах - этом "празднике жизни" американской демократии.

Дональд Трамп выборы в США Виктор Небоженко
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