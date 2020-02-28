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Путин vs Эрдоган: кто кого переиграет

Игар Тышкевич

эксперт программы «Международная и внутренняя политика» Украинского института будущего

28 февраля 2020, 20:35

Как Анкаре, так и Москве нужна будет маленькая "внешняя победа".

путин эрдоган
Путин и Эрдоган решили померяться силами в Сирии/ reuters

Очередное обострение в Сирии, поставило страны региона на грань полномасштабной войны.

С одной стороны, президент Турции Реджеп Эрдоган понимает, что должен ответить силой, показать что Турция способна защищать свои интересы. С другой, на фоне приближающегося мирового экономического кризиса, турецкие власти не жаждут входить в долгосрочный военный конфликт. Для России мотивация примерно та же.

Очевидно, что турецкие войска ответят. Так же очевидно, что сирийская армия попробует отбить потерянный город Саракиб, поскольку тот стоит на перекрёстке стратегически важных автомобильных магистралей М-4 и М-5. Поддерживать войска Асада и вступать в столкновение с турецкой армией означает входить в прямой конфликт с Турцией. А это влечёт за собой рост напряжённости в черноморском бассейне, возможное закрытие проливов (Турция имеет право на такие меры в отношении государства-агрессора) и постановку на паузу многих экономических проектов, не говоря уже о вопросах экспорта углеводородов.

Читайте такжеТест на прочность: рассорятся ли Эрдоган и Путин из-за Сирии?С другой стороны, отказаться от поддержки Асада для Москвы сегодня невозможно - слишком большие репутационные потери как на внешнеполитическом так и на внутриполитическом поле.

Поэтому, наиболее вероятным сценарием будет ограниченная эскалация, когда турецкие войска "точечно" атакуют сирийскую армию. После чего - попытка выйти на новое соглашение о разделе сфер влияния.

При его подготовке каждой из сторон необходимо будет показать свою "победу", поэтому диалог будет долгим, торг за территории ожесточённым. Но договорённости будут достигнуты максимум за месяц-два.

Продержаться они, увы, могут не долго. Если мировой финансовый кризис существенно ударит по турецкой и российской экономикам, как Анкаре, так и Москве нужна будет маленькая "внешняя победа". Поэтому, даже при начале нового "мирного процесса", очередное обострение более чем возможно уже к концу лета 2021 года.

Сирия Турция Реджеп Тайип Эрдоган Россия Игар Тышкевич
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