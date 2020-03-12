Путин собрался на тот свет и потянет за собой всех россиян

Путин собрался в рай/ Reuters

Беспрецедентное заявление президента США Дональда Трампа о прекращении пассажирского сообщения с Европой (за исключением Великобритании) на 30 дней - это почти карантин. "Почти" - потому что запрет касается въезда в США. Выезд пока не запрещен.

Мировая экономика начинает "плыть" - биржи США и Азии после заявления Трампа снова "сели".

Если президент РФ Владимир Путин и мог выбирать, то более удачного времени начать нефтяную войну, да еще и при таких предельно сомнительных для себя ресурных соотношениях с арабами (не говоря уже об американцах) трудно себе представить.

Сейчас все рынки вынужденно проседают, а нефтяная война подразумевает масштабный выброс нефти на них. Дружный пул арабских стран в лице КСА, Кувейта, ОАЭ и Ирака уже готов выбросить на рынок дополнительные 7-7,5 млн баррелей против российских 0,5. Причем не просто готов, а уже заявил об этом, как о принятом решении. Прогнозировать в таком случае цену становится практически бессмысленно.

Читайте такжеВолодьку на царство: обнуление сроков даст Путину возможность править пожизненноВнутреннюю ситуацию в России после всего вот этого тоже прогнозировать не имеет никакого смысла. Три войны, госпереворот, экономический кризис и управленческий штопор. Теперь еще одна война - очень своевременная, время выбрано просто ювелирно. Царь-батюшка и правда в рай собрался. И как положено порядочному фараону, намерен в свою пирамиду положить всех своих рабов. То есть - всех россиян.