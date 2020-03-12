В РФ обнулили сроки Путина / Reuters

Долой ноледержавие! Нулевые депутаты обнулили своему нулю-президенту Владимиру Путину президентские сроки.

Слово года - "обнулить". В России обнулили все: президентские сроки, закон, права и свободы, суд, парламент, выборы, здравый смысл, совесть. На все это удовлетворенно взирает сидящий на российском троне Его величество Ноль.

Ноледержавие (нолекратия) - абсолютизм Ноля. На верху властной вертикали - Абсолютный Ноль, ниже на этажах власти - нули поменьше. Каждый, кто хочет вписаться в эту вертикаль, должен помножить себя на ноль, обнулить в себе все человеческое. Более того, нули гоняются за сохранившими какой-то человеческий номинал индивидами, чтобы обнулить их умножением на себя.

Читайте такжеДаже не мечтайте об уходе Путина, он будет сидеть до самой смертиНули пытаются наполнить пустоту внутри наворованными капиталами. Их внутренне содержание стремится к абсолютному нолю, а объем наворованного ими - к бесконечности.

Путинская Россия - страна господствующего нуля - пытается обнулить и другие страны. Беларусь помножили на лукашенковский ноль. Украину с маниакальным упорством многие годы стремятся помножить на ноль, к счастью, безуспешно.

Нули по всему миру лезут к власти при поддержке московского Абсолютного Нуля. Нолекратия распространяется как коронавирус.