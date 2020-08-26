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Почему новый кредит от ЕС - это суверенная афера

Олег Пендзин

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба

26 августа 2020, 06:52

Украина, получая очередной заем, ведет себя, как бедный заемщик - берет деньги в долг, но не выполняет обязательства.

Верховная Рада
Верховная Рада одобрила условия для кредита ЕС / Фото: УНИАН

Рада ратифицировала меморандум о взаимопонимании между Украиной и Евросоюзом и Кредитное соглашение о выделении макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро.

Принятие законопроекта многие назвали торговлей суверенитетом, но торговля суверенитетом – это когда вы обязаны выполнять взятые на себя обязательства. Я же вижу ситуацию с кредитом ЕС по-другому.

Во-первых, мы берем на себя кучу разных обязательств, но не обязательно их выполняем. Во-вторых, нас никто не принуждает выполнять что-либо, мы сами на все соглашаемся. Как человек, приходящий в банк, который соглашается на условия заимствования, но не теряет свой суверенитет как физического лица. Наоборот, он принимает суверенное решение о получении кредита на определенных условиях. В конце концов, он может его не брать, если эти условия его не устраивают. Точно также и здесь, потому я не вижу в этом никакой потери суверенитета.

600 миллионов мы уже получили без каких-либо условий. Вторые 600 миллионов мы не факт, что получим. Это приблизительно та же история, что и с кредитами МВФ, где в рамках программ мы получаем 50-55% от тех сумм, которые нам предварительно были заявлены. Причина в том, что одни условия мы выполняем, а какие-то нам по политическим причинам не выгодны.

Читайте такжеВерховная Рада одобрила заем в 600 млн евро от Евросоюза в обмен на реформыПотому говорить о потере суверенитета можно было бы, если бы тут были принуждающие силовые структуры, которые заставляли бы нас прогибаться и выполнять эти условия.

Но будем откровенны – решения, которые принимают власти, часто очень далеки от обязательств, которые мы берем на себя как заемщики. Не выгодно было правительству Гройсмана повышать цену газа для населения, оно её и не повышало (а потому и не было кредита МВФ). Упала цена рынке газа – мы согласились приравнять ее к импортному паритету. Если цена снова пойдет вверх, не удивлюсь, если власти вновь вспомнят о спецобязательствах.

Суверенитет – это слишком сложная штука, которую подорвать крайне сложно. Потому то, что было принято - это, скорее, суверенная афера, так как мы снова дурим кредиторов, которые дают нам деньги под обязательства, которые мы не выполняем.

Причем делаем мы это систематически, так как делаем то же самое, что и бедный гражданин, который идет и одалживает деньги у разных структур для того, чтобы погасить ранее взятые долги. То есть украинская власть – скорее, нерадивый заемщик, чем продавец суверенитета.

Олег Пендзин, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба, специально для Главреда

новости Украины Верховная Рада кредит МВФ макрофинансовая помощь Евросоюз Олег Пендзин
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