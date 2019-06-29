Нардеп назвал единственное условие возобновления Киевом подачи воды в Крым

Киев при одном условии возобновит подачу воды в Крым, сообщил Рефат Чубаров / Reuters

Нардеп, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров утверждает, что власти Украины могут возобновить подачу воды в захваченный Россией Крым только при одном условии.

Киев может дать воду в Крым во время деоккупации или после того, как полуостров покинут оккупанты, рассказал политик в эфире Радио Крым.Реалии.

По его словам, условие возобновления подачи в Крым "всего лишь одно — конкретный план деоккупации на стол", в котором должна быть хроника вывода войск РФ. Чубаров подчеркнул, что переговоры о деоккупации должны быть прямыми.

"…Вода — после деоккупации или в момент деоккупации, как минимум", — подчеркнул собеседник.

Ранее бывший постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, доктор юридических наук Борис Бабин предупредил, что в Крыму из-за нехватки воды появятся города-призраки. Эксперт говорил, что полуостров входит в сухой период, в ближайшие годы стоит ожидать уменьшения количества осадков.

Справка. Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде, вода поступала на полуостров из Днепра по Северо-Крымскому каналу. После захвата Крыма украинские власти прекратили подачу воды на полуостров.