В Крыму появятся города-призраки — эксперт

В Крыму могут появиться города-призраки, считает эксперт / Reuters

Бывший постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, доктор юридических наук Борис Бабин спрогнозировал, что на захваченном полуострове из-за нехватки воды появятся города-призраки.

Крым входит в сухой период, в ближайшие годы стоит ожидать уменьшения количества атмосферных осадков, рассказал эксперт в эфире UATV.

По словам собеседника, таков прогноз для полуострова на ближайшие пять-семь лет.

"…Соответственно, те источники, которыми россияне пытались манипулировать в Крыму, перекидывая водные запасы горного Крыма на равнину путем использования русла Северо-Крымского канала либо хищнически выкачивая артезианские запасы, они сейчас не будут возобновляться, соответственно воды в Крыму не будет физически…", — заявил Бабин.

Читайте такжеИз-за Крымского моста в Керченском проливе будет "полная задница" — ученыйДоктор наук предупредил, что на полуострове на протяжении ближайших пяти лет стоит ожидать деградации сельского хозяйства — под угрозой сады, виноградники в северном и центральном Крыму, зерновое хозяйство в этих регионах.

"…предприятия северного Крыма и ряд других предприятий, завязанных на большое количество технической воды, они просто прекратят свою деятельность. Это вызовет определенные… социальные подвижки, миграцию населения из степной части. Скорее всего, через несколько лет там появятся города-призраки…", — предупредил он.

Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде, вода поступала на полуостров из Днепра по Северо-Крымскому каналу. После захвата Крыма украинские власти прекратили подачу воды на полуостров.