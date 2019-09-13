"Зеленые человечки" Геращенко: кого из депутатов выгоняли из Рады за их слова

Анастасия Заремба

журналист

13 сентября 2019, 07:35

Ирина Геращенко – далеко не первый нардеп, к которому могут применить запрет на посещение парламента за нелицеприятные высказывания.

Геращенко Ир
Геращенко могут запретить посещать 5 заседаний Рады за "зеленых человечков" в адрес депутатов Слуги народа/ "Униан"

В четверг, 12 сентября, на заседании регламентного Комитета по вопросам Регламента и депутатской этики парламентария от Европейской солидарности Ирину Геращенко лишили права посещать заседания Верховной Рады. Причиной стали оскорбления в сторону депутатов от партии Слуга Народа, которых она во время публичной перепалки со спикером Рады Дмитрием Разумковым сравнила с "зелеными человечками". 

Теперь решение об отстранении Геращенко должны поддержать минимум 226 нардепов. Однако, Геращенко – далеко не первый нардеп, к которому применяется данная санкция.

Слуг народа сравнили с большевиками

Отметим, что наказание в виде отстранения депутата от работы в сессионном зале указано в статье 51 закона "О регламенте Верховной Рады". Согласно ч.4 этой статьи, если народный депутат произносит оскорбительные слова в адрес другого народного депутата или депутатской фракции (депутатской группы), председательствующий на пленарном заседании предупреждает этого народного депутата о недопустимости таких высказываний или прекращает его выступление.

Читайте такжеВ Раде Геращенко сравнила слуг народа с "зелеными человечками" в Крыму и нарвалась на резкий ответНародный депутат или представитель депутатской фракции (депутатской группы), в адрес которых были произнесены оскорбительные слова, может обратиться к председательствующему на пленарном заседании с требованием о предоставлении слова для реплики. Председательствующий на пленарном заседании обязан предоставить слово для реплики народному депутату или представителю депутатской фракции (депутатской группы) сразу после обращения или после завершения обсуждения вопроса.

В то же время, согласно ч.5 этой же статьи, если народный депутат, депутатская фракция (депутатская группа), в адрес которых были произнесены оскорбительные слова, считают, что конфликт не исчерпан и понимания между народными депутатами не достигнуто, то они письменно обращаются в комитет, к предмету ведения которого относятся вопросы регламента, и тот рассматривает этот вопрос на своем заседании.

В таких случаях Верховная Рада без обсуждения может принять решение о лишении народного депутата права принимать участие в пленарных заседаниях (до пяти пленарных заседаний). Это решение доводится до сведения избирателей через газету Голос Украины.

В случае с Геращенко, инициатором обращения от депутатской фракции Слуги народа стал ее глава Давид Арахамия.

Читайте такжеГеращенко отреагировала на запрет посещать РадуЛюбопытно, что сторонники Ирины Геращенко стали в соцсетях сравнивать фракцию Слуги народа, а вместе с ней – и президента Владимира Зеленского с большевиками времен СССР и упоминать о том, что таких случаев, когда высказывания в адрес большинства в парламенте становились поводом для отстранения депутата, еще не было в украинской истории.

"Могу сказать только одно: такого не позволяли себе даже регионалы в темные времена, а вот российские "зеленые человечки" в Крыму и на Донбассе раз всем несогласным быстро затыкали рот. Поэтому, аналогия оказалась еще более точной", - написал в своем Фейсбуке коллега Геращенко по ЕС Владимир Арьев.

Кого еще выгоняли с заседаний

Однако, как выяснил Главред, соратники Геращенко в некотором роде лукавят, так как за нелицеприятные и провокативные высказывания депутатов отстраняли и раньше. Причем практически всегда доставалось представителям оппозиции к правящему большинству.

В частности, в июле 2014 года, в бытность тогдашнего спикера парламента Александра Турчинова, Верховная Рада уже принимала решение не допускать депутата от Партии регионов Николая Левченко к работе в течение трех парламентских заседаний.

Николай Левченко
Одизный экс-регионал Левченко с трибуны критиковал режим Порошенко / УНИАН

Причиной этого стали заявления Левченко относительно ситуации в Донбассе после выборов 25 мая 2014 года, на которых победил Петр Порошенко.

"Люди голосовали за мир, люди надеялись на то, что закончится война. Сегодня окончательно их надежды рухнули, сегодня мы поняли, что 15 шагов по установлению мира провалены. Сегодня мы поняли, что власть будет продолжать убивать украинцев", - говорил тогда Левченко, за что и был впоследствии наказан.

В июле 2014 года за нападки на украинскую армию выгоняли из зала экс-главу запрещенной в Украине Компартии Петра Симоненко.

симоненко
Симоненко выгоняли из зала за провокационное интервью РосСМИ / Скриншот

Тогдашний депутат от "Свободы" Алексей Кайда потребовал от Турчинова удалить Симоненко из зала за то, что в интервью российским СМИ главный коммунист заявил, что власть в Украине "убила много тысяч украинцев, а в зоне АТО убитых разбирают на органы". Тогда спикер Турчинов не стал ставить вопрос об "изгнании" Симоненко на голосование, ссылаясь на то, что "в регламенте существует определенная коллизия относительно количества голосов, необходимых для удаления депутатов из зала". Однако свободовцев это не остановило, и они вытолкали Симоненко из зала безо всякого голосования.

За повторение "подвига" Симоненко в сентябре 2014 года досталось и экс-регионалке Елене Бондаренко

Елена Бондаренко
Елена Бондаренко с трибуны Рады критиковала украинскую армию / Телеграф

"Власть, которая сейчас здесь находится, делит людей на украинцев и неукраинцев, посылает армию бомбить города преступно", - сказала Бондаренко, после чего спикер Александр Турчинов выключил ей микрофон. Правда, в отличие от Левченко и Симоненко, ее выгнали не с заседания, а лишь из-за трибуны Рады, за которой она выступала.

При этом, получали "красную карточку" в Раде в виде удаления с заседаний депутаты и за драки в сессионном зале.

Мельничук
Мельничуку запрещали приходить на 5 заседаний из-за драки с Ляшко / УНИАН

Так, в марте 2015 при тогдашнем спикере Владимире Гройсмане парламент лишал права участвовать в пяти пленарных заседаниях парламента экс-народного депутата и экс-командира батальона "Айдар" Сергея Мельничука за потасовку с бывшим сопартийником по "Радикальной партии" Олегом Ляшко.

Кужель, Тетерук
За запрет на посещение Рады Тетеруком не хватило голосов / фото: РБК-Украина

Такое же наказание, какое применили к Ирине Геращенко, в ноябре 2015 года грозило и экс-фронтовику Андрею Тетеруку за метание бутылки в голову представительницы "Батькивщины" Александры Кужель – его тоже могли лишить права посещать пять заседаний. Однако для его применения не хватило голосов - за решение об отстранении проголосовало только 106 депутатов.

Анастасия Заремба, для Главреда

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