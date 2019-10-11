Социологи выяснили, как украинцы воспринимают действия Зеленского

Почти 50% опрошенных украинцев полагают, что новая власть лучше старой, сообщили в Центре Разумкова.
В Украине Центр Разумкова провел опрос и выяснил, что большинство опрошенных граждан считают действия президента Владимира Зеленского в первую очередь направленными на защиту общенациональных интересов.
Почти половина - 48,2% респондентов - полагают, что нынешняя власть Украины лучше, чем предыдущая, а "попередников" поддержали 8,3%, говорится в исследовании, опубликованном на сайте Центра Разумкова.
По данным исследователей, 54,5% украинцев считают, что действия главы государства в первую очередь направлены на защиту общенациональных интересов.
Менее четверти граждан - 24,5% - полагают, что Зеленский защищает собственные интересы и интересы своего политического окружения.
Ранее директор фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива Ирина Бекешкина говорила, что проведенный в Киеве 14-часовой пресс-марафон Владимира Зеленского может позитивно повлиять на рейтинг президента - уровень доверия может повыситься.