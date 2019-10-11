Социологи выяснили, как украинцы воспринимают действия Зеленского

Большинство опрошенных полагают, что Владимир Зеленский защищает общенациональные интересы, узнали социологи / Скриншот

В Украине Центр Разумкова провел опрос и выяснил, что большинство опрошенных граждан считают действия президента Владимира Зеленского в первую очередь направленными на защиту общенациональных интересов.

Почти половина - 48,2% респондентов - полагают, что нынешняя власть Украины лучше, чем предыдущая, а "попередников" поддержали 8,3%, говорится в исследовании, опубликованном на сайте Центра Разумкова.

По данным исследователей, 54,5% украинцев считают, что действия главы государства в первую очередь направлены на защиту общенациональных интересов.

Менее четверти граждан - 24,5% - полагают, что Зеленский защищает собственные интересы и интересы своего политического окружения.

/ Скриншот с razumkov.org.ua

Ранее директор фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива Ирина Бекешкина говорила, что проведенный в Киеве 14-часовой пресс-марафон Владимира Зеленского может позитивно повлиять на рейтинг президента - уровень доверия может повыситься.