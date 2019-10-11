Социолог пояснила, каким будет рейтинг Зеленского после пресс-марафона

Зеленский как был, так и остается феноменом в украинской политике / Reuters

Директор фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива Ирина Бекешкина высказала мнение, что 14-часовой пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского на фудкорте может повысить рейтинг доверия к нему.

В ходе круглого стола Украина послевыборная: что дальше? Бекешкина констатировала, что мероприятие подверглось также и многочисленной критике, однако положительных впечатлений все больше. Причина заключается, по ее мнению, в том, что рядовые избиратели снова увидели в главе государства своего человека, из народа.

Социолог напомнила, что Зеленский стал феноменом в украинской политике, получив 70% доверия.

По утверждению Бекешкиной, на стандартный вопрос соцопросов" "Что вы ощущаете, когда думаете о будущем Украины?" всегда было два ответа: на первом месте — надежда, а на втором – тревога. Теперь, говорит она, тревога вдвое уменьшилась, и вдвое вырос оптимизм.

Эксперт напомнила, что практика принятия непопулярных решений новой властью может спровоцировать быстрое разочарование в обществе.

Напомним, пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского побил мировой рекорд и стал самой продолжительной пресс-конференцией из всех, которые когда-либо проводились в истории.

Главред собрал основные тезисы пресс-марафона Зеленского.