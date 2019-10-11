"Упертый парень": политолог оценил 14-часовой пресс-марафон Зеленского

Политолог считает 14 часов общения с прессой излишеством / Фото: Офис президента Украины

Украинский политолог Владимир Фесенко высказал мнение, что 14-часовой пресс-марафон президента Владимира Зеленского на фудкорте в очередной раз продемонстрировал нестандартный стиль главы государства, и выглядел более выигрышно, чем архаичные пресс-конференции гарантов.

"Сегодняшний пресс-марафон Зеленского – очередная демонстрация нестандартного стиля Зеленского. На мой взгляд, это более оптимальная форма общения с журналистами, чем архаичные большие пресс-конференции, на которых присутствуют несколько сот журналистов, а вопросы могут задать несколько десятков. Пресс-марафон, конечно, удался на славу. Вряд ли теперь кто скажет, что Зеленский боится журналистов", - написал он в Facebook.

Читайте такжеСыр, хлеб, вино: Зеленский не вспомнил стоимость молокаПо словам Фесенко, слишком продолжительная по времени пресс-конференция была излишеством, для общения с прессой было бы достаточно 4-5 часов.

"Но вот зачем ставить такие рекорды? Я понимаю, что Президент не хотел отказывать всем аккредитованным журналистам. Но оптимальный временной формат для такого общения - 4-5 часов. Это я как бывший преподаватель могу сказать. Более чем двенадцатичасовой марафон – это слишком и для здоровья, и для нормального общения, и для полноценного информационного восприятия", - констатировал он.

Политолог подчеркнул, что, несмотря на затянувшийся формат, пресс-марафон показал лидерские качества Зеленского, достойные уважения.

"Но, похоже, Зеленский – завзятый максималист и упертый парень. Это вызывает уважение. Однако, на будущее надо исходить из того, что все хорошо в меру", - подытожил эксперт.

Напомним, пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского побил мировой рекорд и стал самой продолжительной пресс-конференцией из всех, которые когда-либо проводились в истории.

Главредсобрал основные тезисы пресс-марафона Зеленского.