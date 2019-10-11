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После полуночи завершился 14-часовой пресс-марафон Зеленского

11 октября 2019, 00:17

Глава государства ответил на около 500 вопросов.

Зеленский
Зеленский 14 часов отвечал на вопросы журналистов / Фото: Офис президента Украины

Пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского закончился в 00:10 11 октября, он продолжался 14 часов.

"Марафон так марафон. 14 часов общения с прессой. Триста журналистов. Говорят, что более 500 вопросов. Это были вопросы, касающиеся главного. Ответил на все. На некоторые, вероятно, не так, как кому-то хотелось бы. Но откровенно и искренне. Честно - устал. Но благодарен журналистам и всем зрителям, которые меня поддерживали. И это мы также сделали вместе!" – написал Зеленский в Facebook.

Пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель поблагодарила журналистов, которые приняли участие в марафоне, а также всем, кого этот формат общения заинтересовал, и кто его подготовил.

"Владимир Зеленский отвечал на абсолютно все вопросы всех медиа: региональных, национальных и международных. Про олигархов, формулу Штайнмайера, войну, экономику, Трампа, Байдена, отношения с США, Турцией, Японией, ЕС. Про планы, о решении, о команде и все-все, что интересовало журналистов", - написала спикер гаранта в Facebook.

Напомним, пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского побил мировой рекорд и стал самой продолжительной пресс-конференцией из всех, которые когда-либо проводились в истории.

Главредсобрал основные тезисы пресс-марафона Зеленского.

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