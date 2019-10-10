Сыр, хлеб, вино: Зеленский не вспомнил стоимость молока

Зеленский признал, что редко покупает продукты / Фото: скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона не смог ответить на вопрос журналиста о стоимости продуктов питания в украинских магазинах.

"Я очень редко хожу в магазин. Очень редко. Вы знаете, что у меня зарплата 20 тысяч гривен. И я, честно говоря, не пью молоко", – сказал Зеленский в рамках пресс-конференции.

Глава государства признался он покупает хлеб за 25-30 грн, а сыр за 58 грн/кг.

"Хожу в этот единственный магазин. Покупаю хлеб, могу купить воды, могу купить вина. Вот и все. А зачем вам врать и рассказывать? Еще покупаю сыр. Люблю очень сыр к вину", - отметил президент и уточнил, что он не владеет достаточным количеством времени, чтобы посещать продуктовые магазины.

Журналист напомнил, что на аналогичный вопрос, о стоимости пинты молока, вызвал скандал в Великобритании, когда на него не смог ответить бывший мэр Лондона, а ныне премьер-министр Борис Джонсон. Однако Зеленский отметил, что преждевременно полагать, что его незнание стоимости молока спровоцирует такой же резонанс.

Напомним, Главредсобрал основные тезисы пресс-марафона президента Украины Владимира Зеленского.