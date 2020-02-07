"Политический вопрос": в МОН "отшили" главу МИД Венгрии с его предложениями

Петер Сийярто / УНИАН

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто передал министру образования Украины Анне Новосад свои предложения касательно закона об образования. Так, глава венгерского МИД предложил приравнять венгерский язык к языкам коренных народов Закарпатья.

По данным пресс-службы МОН, Сийярто хочет улучшить условия изучения родного языка для венгров, проживающих на Закарпатье. Так, он предлагает приравнять венгерский язык к языку коренного народа, увеличить количество часов на изучение украинского языка за счет увеличения количества уроков.

В свою очередь, Новосад считает, что признание венгерского меньшинства коренным народом является политическим вопросом.

"Коренными народами сейчас рассматриваются те, которые не имеют другого государства, кроме Украины, которая отстаивает развитие их культурной и языковой наследия. Венгерский язык под этот принцип не подпадает", - объяснила глава МОН.

Как ранее сообщал Главред, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто критически оценил закон Об общем среднем образовании.