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"Политический вопрос": в МОН "отшили" главу МИД Венгрии с его предложениями

7 февраля 2020, 17:47

Петер Сийярто захотел, чтобы приравнять венгерский язык к языкам коренных народов.

Петер Сийярто
Петер Сийярто / УНИАН

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто передал министру образования Украины Анне Новосад свои предложения касательно закона об образования. Так, глава венгерского МИД предложил приравнять венгерский язык к языкам коренных народов Закарпатья.

По данным пресс-службы МОН, Сийярто хочет улучшить условия изучения родного языка для венгров, проживающих на Закарпатье. Так, он предлагает приравнять венгерский язык к языку коренного народа, увеличить количество часов на изучение украинского языка за счет увеличения количества уроков.

В свою очередь, Новосад считает, что признание венгерского меньшинства коренным народом является политическим вопросом.

"Коренными народами сейчас рассматриваются те, которые не имеют другого государства, кроме Украины, которая отстаивает развитие их культурной и языковой наследия. Венгерский язык под этот принцип не подпадает", - объяснила глава МОН.

Как ранее сообщал Главред, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто критически оценил закон Об общем среднем образовании.

Венгрия МОН закон об образовании Петер Сийярто новости Украины Анна Новосад
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