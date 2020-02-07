Венгрия поставила Украине новое условие из-за языковых норм

Будапешт недоволен украинским законом об образовании

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто критически оценил принятый Верховной Радой в январе 2020 года закон Об общем среднем образовании.

"Мы считаем, что венгры смогут выучить государственный язык даже без того, чтобы количество предметов на украинском у них увеличивалось", - заявил он на пресс-конференции в Киеве.

Глава венгерского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Будапешт недоволен этим законом и уже внес соответствующие предложения украинской стороне.

По его словам, для урегулирования ситуации, министр образования и науки Украины в ближайшее время встретится с представителями союза педагогов Закарпатья.

Читайте такжеУкраина подписала с Венгрией соглашение о поставках газа"Мы понимаем, что Украина хочет, чтобы все ее граждане, живущие на территории Украины, разговаривали на украинском языке. Но мы также хотим, чтобы венгры в Закарпатье могли сохранить свой язык. Мы считаем, что этих двух целей можно достичь одновременно", - отметил Сийярто.

Кроме того, он подчеркнул, что от успеха заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которое должно состояться в марте в Будапеште, будет зависеть проведение встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

"Если заседание межправительственной комиссии пройдет успешно, тогда это откроет также путь для встречи весной премьер-министра Венгрии Орбана и президента Зеленского", - добавил Сийярто.

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Напомним, 16 января Верховная Рада приняла закон о полном общем среднем образовании. В частности, третья модель касается нацменьшинств, язык которых относится к одной из украинской языковой семьи, а также проживающих преимущественно в среде собственного языка (русский язык). Согласно этой модели, в начальной школе предметы будут преподавать на языке меньшинства вместе с изучением украинского, а с 5 класса такие дети будут учится на государственном языке не менее 80% времени годового объема учебного времени.