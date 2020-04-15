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Индульгенция для Порошенко и Ко: нардеп объяснил, кому выгоден банковский закон

15 апреля 2020, 14:12

Закон о банках исключает привлечения к ответственности всех причастных к хищению банковской системы Украины, убежден Игорь Палица.

Порошенко, Гонтарева

Народный депутат от Луцка, основатель Фонда "Только вместе" Игорь Палица считает преступлением против украинского народа недавно принятый закон о введении рынка земли и надеется, что Конституционный Суд Украины признает его нелегитимным. Неконституционным Игорь Палица называет и банковский закон, который защищает тех, кто годами грабил государство. Об этом он заявил 14 апреля во время прямого эфира на телеканале "Аверс".

По словам Игоря Палицы, группа "За будущее", в которую он входит, совместно с "Батькивщиной" уже готовят обращение в Конституционный Суд, чтобы доказать неконституционность земельного закона.

"Каким образом ночью можно принимать решение о продаже земли? Это то, что досталось нам 28 лет назад и стало собственностью всех украинцев", - возмущается нардеп.

Кроме того, Игорь Палица отметил, что международные эксперты и организации, финансируемые зарубежными грантами, активно работают над тем, чтобы сформировать общественное мнение о том, что закон относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, принятый недавно в первом чтении, направлен прежде всего против бывшего владельца "ПриватБанка" Игоря Коломойского.

"Нет, друзья, это закон не против Коломойского. Это закон против того, чтобы людей Гонтаревой, Порошенко, Рожковой, МВФ, всех, кто были причастны к тому, чтобы разворовать и "положить" банковскую систему Украины, нельзя было преследовать по законам Украины", - пояснил нардеп.

"На 500 млрд гривен было ликвидировано банков в Украине за время правления Порошенко и Гонтаревой. Это банки, где было имущество людей, - отмечает политик. - И в этом законе ни слова о "ПриватБанке" ... Это неконституционный закон, который дает индульгенцию тем людям, которые пять лет разворовывали эту страну. Поэтому МВФ и требует, потому что он - соучастник этого ограбления Украины. Он требует землю, чтобы скупить ее задешево, потому что Украина не имеет на это сегодня денег".

Палица объясняет: нет ничего удивительного в том, что за банковский закон голосовали депутаты "Голоса", "Европейской солидарности" и "Слуги народа". "Ведь "Голос" финансируется инвестиционной компанией Сороса.

"ЕС" - это Порошенко, Гонтарева и компания, которым этот закон нужен, потому что они украли эти деньги в Украині - 500 млрд. "Слуге народа" этот закон нужен, потому что якобы МВФ даст 8 млрд долл., хотя 17 млрд надо будет отдать", - отметил он. Ситуативную коалицию между этими политическими силами Игорь Палица называет не иначе, как "организованная преступная группа".

"У одних - для прикрытия преступления, а у других - для создания преступления", - отметил депутат. В общем, Игорь Палица отмечает: сейчас нужно принимать целый ряд законов для развития Украины. И воспользоваться стоит лучшим зарубежным опытом. Чтобы исключить международную коррупцию, следует срочно принять закон об обязательной регистрации всех иностранных грантовых организаций. "Независимо от того, это Россия, или США, или Европа", - настаивает политик.

"Это обязательно надо урегулировать на законодательном уровне и принимать закон и о лоббизме, и о регистрации всех внешних агентов. Это действует во всех цивилизованных странах", - подчеркнул парламентарий.

"Если речь идет об экономике, то в первую очередь надо изменить руководство Нацбанка, надо поставить профессионалов, снизить учетную ставку, чтобы заработала банковская сфера и кредиты можно было взять под 5-6% годовых ... Нужно переосмыслить весь Налоговый кодекс Украины для того, чтобы заработала экономика", - подытожил Игорь Палица.

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